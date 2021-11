EE.UU. reembolsará tarifas cobradas por error a ciertos migrantes que solicitaron autorización de empleo

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) informó que rechazó por error algunas solicitudes de autorización de empleo de quienes pedían visa de no inmigrante U, que fueron presentadas sin una tarifa, o bien que solicitaron una exención entre el 14 de junio de 2021 y hasta el 29 de septiembre de 2021.Por ello, anunció que en los próximos meses reembolsará las tarifas cobradas por error y corregirá los rechazos también erróneos.La llamada Visa U es para víctimas de ciertos crímenes, de abuso físico y mental, y otorga ayuda a agencias del orden y oficiales gubernamentales para poder llevar a los autores a la justicia.“USCIS también aceptó tarifas por error cuando algunos peticionarios de estatus de no inmigrante U presentaron innecesariamente una tarifa con su formulario I-765. Actualmente, USCIS monitorea este problema y se compromete a corregir los errores y espera emitir reembolsos en o antes del 22 de marzo de 2022”, reconoció la agencia.Desde el 14 de junio de este año, USCIS permite que las personas que viven en el país con una determinación de autenticidad de su petición de estatus de no inmigrante, reciban una autorización de empleo, un trámite que no demanda el pago de tarifas.Por ello, exhorta a quienes creen haber pagado una tarifa por error que se comuniquen con las oficinas en Vermont y Nebraska si no han recibido un reembolso antes del 22 de marzo.