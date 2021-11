EE.UU. supera por primera vez las 100,000 muertes por sobredosis de droga en un año

“Estamos en medio de una grave crisis que está empeorando rápidamente”, asegura un experto. Los CDC alertan de la combinación de fentanilo con metanfetamina y cocaína.Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos superaron por primera vez en la historia la barrera de las 100,000 en un plazo de 12 meses, según informaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), una cifra preocupante que coincide con el difícil momento que vive el país.Se trata de un aumento del 29%, al pasar de 78,056 de abril de 2019 a abril de 2020, a 100,306 en los siguientes 12 meses.Los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC son considerados provisionales, pero al mismo tiempo suponen un indicio fiable de lo que arrojarán las cifras definitivas en diciembre."Es un aumento asombroso para un año", dijo Bob Anderson, jefe de la división de estadísticas de mortalidad de los CDC.Vermont registró el mayor incremento con casi el 70%, seguido de Virginia Occidental (62%), Kentucky (55%), Luisiana (52%) y Tennessee (50%). Sólo en cuatro estados disminuyeron las cifras: Delaware, New Hampshire, New Jersey and South Dakota, este último con una caída de casi el 20%, la más significativa.Las muertes por opioides -en su mayoría sintéticos, incluido el fentanilo- representaron más del 75% del total por drogas. Las provocadas por psicoestimulantes, sobre todo por metanfetamina, también repuntaron. La cifra de personas que fallecieron por sobredosis de cocaína subió ligeramente con respecto al año pasado, mientras que la de heroína disminuyó.Las muertes por sobredosis se producen muchas veces por la mezcla de drogas. "Están matando a la gente en combinación, fentanilo con otra droga como la metanfetamina o la cocaína", explicó Anderson.Los CDC concluyeron en un informe publicado en julio que la combinación de muertes por coronavirus y por drogas había provocado en 2020 la mayor caída de la esperanza de vida desde la Segunda Guerra Mundial.Los investigadores responsabilizaron entonces del descenso de la esperanza de vida al aumento de muertes por accidentes o lesiones no intencionadas -un tercio de las cuales fueron sobredosis-.Todavía no se ha determinado hasta qué punto el estrés y el aislamiento de la pandemia han influido en el incremento de las muertes por sobredosis.Aunque no cabe duda de que ambas cosas están relacionadas, la pandemia no debería ser el chivo expiatorio de una epidemia que ya preocupaba mucho antes del COVID-19, apuntó el doctor Andrew Kolodny, investigador de la Universidad de Brandeis.El presidente, Joe Biden, lamentó las cifras e insistió en su compromiso con los programas de prevención. "Estamos reforzando la prevención, promoviendo la reducción de daños, ampliando el tratamiento y apoyando a las personas en recuperación, así como reduciendo la oferta de sustancias nocivas en nuestras comunidades. Y no cejaremos en nuestro empeño".Pero Kolodny considera que "la adicción a los opiáceos es una enfermedad crónica y que reaparece, de modo que el estrés o el aislamiento social y la imposibilidad de acceder a grupos de apoyo podrían haber provocado recaídas en personas con adicción a los opiáceos y el COVID-19 podría haber dificultado también el acceso al tratamiento de las personas con adicción a los opiáceos"."Nos encontramos en medio de una grave crisis que se está agravando y empeorando rápidamente", subrayó.Las muertes por sobredosis aumentaron casi un 140% entre 2000 y 2014. Las muertes por opioides aumentaron un 200%, según los datos de los CDC. Las muertes por sobredosis disminuyeron ligeramente de 2017 a 2018, lo que dio a los expertos la esperanza de que la nación había superado su pico, pero las muertes comenzaron a tender al alza de nuevo al año siguiente.