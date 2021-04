EE.UU. tiene la oportunidad de superar la pandemia

Hay un gran desafío por delante

En el camino hacia el regreso a la normalidad, el rápido aumento en el número de vacunas de covid-19 es una buena noticia. Pero es posible que haya un gran desafío por delante, dice un destacado experto en salud.Decenas de millones de estadounidenses aún no han comenzado a vacunarse, dijo el director de los Institutos Nacionales de Salud, el Dr. Francis Collins, y «muchas de esas personas aún no están seguras de querer participar en esta increíble oportunidad de dejar este virus atrás».«Tenemos que averiguar realmente cómo difundir los mensajes para que aquellos que aún están indecisos obtengan la información que necesitan para ver por qué esto es realmente algo que querrían hacer».Un informe publicado esta semana advirtió que el país probablemente alcanzará un «punto de inflexión» en las próximas dos a cuatro semanas y que el suministro de vacunas podría superar la demanda. Algunas partes del país ya han comenzado a ver ese patrón. Y los estadounidenses más jóvenes, muchos de los cuales recientemente se volvieron elegibles para ser vacunados, tienen menos probabilidades que los residentes mayores de afirmar que se han vacunado o se vacunarán, según una encuesta reciente.Pero los expertos dicen que EE.UU. necesita niveles mucho más altos de vacunación para controlar el virus.«Si vamos a superar esta terrible pandemia, será necesario que la mayoría de nosotros estemos inmunizados. De lo contrario, el virus puede seguir y seguir», dijo Collins.Hasta ahora, aproximadamente el 40,5% de la población de EE.UU. ha recibido al menos una dosis de la vacuna de covid-19 y aproximadamente el 26,4% está completamente vacunada, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.Y se están realizando esfuerzos, federales, estatales y locales, para aumentar esas cifras de vacunación.«Creo que nuestro esfuerzo cambia y se dirige a personas más jóvenes que simplemente no piensan tanto en el covid», dijo Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al covid-19.Cientos de estadounidenses mueren todos los díasSi bien muchos líderes gubernamentales destacan la proximidad de poner fin a la pandemia, las cifras de covid-19 en EE.UU. siguen siendo altas.La semana pasada, se informó un promedio diario de más de 62.900 infecciones de covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.Más de 43.000 estadounidenses están hospitalizados con el virus, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos.Y cientos de estadounidenses continúan perdiendo la vida todos los días. Solo en la última semana, EE.UU. informó de más de 4.900 muertes por covid-19.«La buena noticia (es) que dos tercios de las personas mayores de 65 años están completamente vacunadas y más de la mitad de las personas mayores de 50 años han recibido una dosis de vacuna de covid-19», dijo Shah en Twitter. «La mala noticia es que tan cerca como estamos de dar la vuelta en la esquina, estamos comenzando a ver una cuarta ola y necesitamos que la gente aguante un poco más».Las variantes también ayudaron a alimentar un aumento violento en Michigan y los funcionarios dicen que cuanto más rápido el país ponga más dosis en los brazos, más bajas son las posibilidades de que las variantes peligrosas provoquen más picos.Un nuevo estudio destaca la importancia de las vacunasPara aquellos que han sido completamente vacunados, el riesgo de contraer el covid-19 sigue siendo extremadamente bajo, sugiere un nuevo estudio.Otro estudio que analizó las infecciones en hogares de ancianos en Chicago encontró que la mayoría de los residentes completamente vacunados no estaban infectados con el virus incluso después de que alguien en el mismo centro dio positivo.