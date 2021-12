EEUU avala enviar vía correo pastillas para abortar

La FDA dice que la píldora abortiva se puede enviar por correo

La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció que retirará permanentemente el requisito de que los pacientes recojan las píldoras abortivas en persona, dejando vigente un permiso temporal para recibirlas por correo.El requisito se había retirado temporalmente por la pandemia, permitiendo que los pacientes recibieran las píldoras por correo.La FDA todavía mantiene algunas regulaciones que los grupos de derechos reproductivos esperaban que se retiraran.También, mantiene el requisito de que las pacientes de aborto firmen un formulario adicional para recibir medicamento abortivo y sigue exigiendo que los médicos se registren previamente con un fabricante del medicamento antes de poder recetarlo.La terminación del embarazo con medicamentos, también conocido como aborto médico, es un método para interrumpir un embarazo tomando dos píldoras, en lugar de con cirugía.Las píldoras se pueden tomar inmediatamente después de que alguien sepa que está embarazada y luego se pueden administrar hasta 10 semanas después del primer día del último período menstrual de la persona.La FDA aprobó por primera vez el medicamento mifepristona —cuando se combinó con el medicamento misoprostol— para el aborto en 2000. En 2016, y aprobó una solicitud complementaria de la compañía que fabricó Mifeprex que cambió el régimen y la etiqueta del medicamento.A diferencia de la mayoría de los medicamentos que se pueden recoger en la farmacia, solo un proveedor de atención médica certificado puede solicitarlos, recetarlos y dispensarlos.Desde 2011, el medicamento proviene de un programa restringido llamado Mifepristone Shared REMS Program. REMS son las siglas de Risk Evaluation and Mitigation Strategy, un programa utilizado por la FDA para medicamentos específicos para asegurarse de que el beneficio supere el riesgo del medicamento. Por lo general, los medicamentos incluidos en este programa están asociados con complicaciones o contraindicaciones.En abril, la FDA permitió que las píldoras se enviaran por correo durante la pandemia y dijo que ya no haría cumplir una regla que requería que las mujeres obtuvieran la primera de las dos píldoras en persona en una clínica u hospital.El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) y varias otras asociaciones médicas han abogado durante mucho tiempo por la eliminación de las restricciones sobre cómo se administran los medicamentos.Las restricciones, argumentó la organización, "no hacen que la atención sea más segura, no se basan en pruebas o necesidades médicas, y crean barreras para el acceso de médicos y pacientes al aborto con medicamentos".Un número creciente de personas ha estado usando esta opción de aborto desde su aprobación. Se estima que el 60% de las personas eligieron este método dentro de las primeras 10 semanas de su embarazo, según un estudio de 2017 del Guttmacher Institute.