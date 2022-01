EEUU registra cifra récord de niños hospitalizados por COVID-19

La mayoría de los adolescentes internados debido al virus no han sido vacunados, indican especialistas. Las autoridades sanitarias temen que se saturen los centros de salud y urgen a los padres a inmunizar a los pequeños.Hace menos de dos semanas, el día de Navidad, había menos de 2,000 niños internados en hospitales del país a causa del virus.El incremento ocurre en medio de una ola de casos por ómicron y el retorno a las aulas de los estudiantes en gran parte del país, a excepción de algunos sistemas escolares, como el de Chicago, que han decidido continuar con clases virtuales ante la amenaza del virus.Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ampliaron además el miércoles la recomendación de la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 de Pfizer a los niños a partir de los 12 años, indicando que la dosis puede aplicarse a partir de las cinco semanas de la segunda."Esta dosis de refuerzo proporcionará una mejor protección contra el COVID-19 y la variante ómicron. Animo a todos los padres a mantener a sus hijos al día con las recomendaciones de la vacuna", dijo el miércoles Rochelle Walensky, directora de los CDC.El promedio de niños hospitalizados con COVID-19 ya habia aumentado en el último mes del año en un 52%, pasando de 1,270 el 29 de noviembre a 1,933 el 28 de diciembre, según un análisis basado en los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.Los estados que más contribuyeron al aumento en las hospitalizaciones pediátricas fueron Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Ohio.Los miembros del comité de los CDC debatieron esta semana qué tan contundente debía ser la recomendación del refuerzo a los niños a partir de los 12 años, teniendo en cuenta que los adolescentes suelen tener síntomas leves ante el COVID-19.En una sesión informativa el miércoles, el doctor Anthony Fauci, el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, dijo que ómicron parece ser menos grave que las variantes anteriores, pero la gran cantidad de contagios que se están registrando implicarán que muchos más niños se infectarán y terminarán en el hospital.La doctora Sara Oliver, oficial del servicio de inteligencia epidémica de los CDC, dijo en una presentación al comité que la mayoría de los adolescentes hospitalizados con COVID-19 no están vacunados. Dijo que los casos y las hospitalizaciones debido al virus son de siete a 11 veces más altas en los menores no vacunados en comparación con los que sí están inmunizados.Oliver dijo además que la vacuna de Pfizer parece ofrecer una buena protección contra el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una complicación rara pero grave relacionada con el COVID-19.Algunos expertos de salud criticaron en diciembre, cuando los CDC aprobaron el refuerzo para los adolescentes de 16 y 17 años, los escasos datos de los que se dispone sobre el riesgo de miocarditis por la vacuna.Las dos primeras inyecciones de Pfizer parecen ser bien toleradas por los niños de 12 a 15 años que las recibieron, según los datos compartidos con VAERS, un sistema financiado por el gobierno para informar reacciones adversas a las vacunas. Los eventos adversos más comunes informados a VAERS para el grupo de edad fueron mareos, desmayos y dolores de cabeza, según los datos compartidos con el comité.Han habido 265 casos confirmados de miocarditis hasta el 19 de diciembre, y todos menos 27 casos ocurrieron en hombres, según los datos. El CDC dijo que continuará monitoreando la seguridad de las vacunas en el grupo de edad.