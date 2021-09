Efectos secundarios de dosis de refuerzo de la vacuna fueron similares a los de la segunda dosis

Breves y leves, según un estudio

Nuevos datos sugieren que las dosis de refuerzo de las vacunas covid-19 fueron bien toleradas, según declaró la Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés)."La frecuencia y el tipo de efectos secundarios fueron similares a los observados después de las segundas dosis de la vacuna y fueron en su mayoría leves o moderados y de corta duración", dijo Walensky durante una sesión informativa sobre covid-19 en la Casa Blanca este martes, cuando describió un nuevo estudio publicado en el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC.Hasta el 19 de septiembre, 2,21 millones de personas en Estados Unidos habían recibido una dosis de refuerzo de la vacuna covid-19 después de su serie principal, según el nuevo informe. Entre ellas, 22.191 informaron al sistema v-safe de los CDC, una aplicación voluntaria basada en teléfonos inteligentes que permite a las personas informar cómo se sienten después de haber sido vacunadas.El nuevo estudio incluye informes del 12 de agosto, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó dosis adicionales para determinadas personas inmunodeprimidas, y del 19 de septiembre.De los 22.191 que informaron, unos 7.000, casi el 32%, declararon haber tenido algún impacto sobre la salud. Más de 6.200 (cerca del 28%) declararon que no podían realizar sus actividades cotidianas normales, sobre todo el día siguiente a la vacunación.Las principales quejas de quienes recibieron dosis de refuerzoLas quejas más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección (71%), fatiga (56%) y dolor de cabeza (43,4%). De los que informaron de dolor general, solo un 7% lo describió como "severo". Se definió como severo el dolor que dificulta o imposibilita las "actividades diarias".Casi el 2% dijo que buscó atención médica y 13 personas fueron hospitalizadas, pero no quedó claro en los informes de v-safe por qué estas personas buscaron atención médica o fueron hospitalizadas. Miembros del personal del Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas contactaron a quienes buscaron atención médica y se les animó a hacer un informe, dijo.De las 12.591 personas que hicieron un seguimiento de cómo se sentían después de cada dosis de una vacuna de ARNm, el 79,4% informó de una reacción local a la tercera inyección y el 74,1% informó de una reacción sistémica. Esto es similar a lo que la gente reportó después de una segunda dosis, cuando el 77,6% reportó reacciones locales y el 76,5% reportó reacciones sistémicas.Según el informe, no se identificaron patrones inesperados de reacciones adversas."Las dosis de refuerzo de covid-19 parecen ser seguras y las personas experimentaron reacciones similares, de leves a moderadas, a la vacuna", afirma el informe.Algunas personas declararon haber recibido un refuerzo de una compañía diferente a la de su vacuna original o haber recibido una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson de una sola aplicación, pero los autores del informe dijeron que el número de personas en ambos casos era demasiado pequeño para sacar conclusiones.