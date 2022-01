El 5G enfrenta a aerolíneas y compañías de teléfono por el riesgo de accidentes aéreos

Las principales compañías de telefonía celular han rechazado una petición del Gobierno para retrasar el despliegue del 5G, la tecnología inalámbrica de próxima generación, como medida de precaución ante posibles interferencias con los instrumentos de los aviones.Sin embargo, Hans Vestberg, director de Verizon, y John Stankey, director de AT&T, indicaron en su carta conjunta que estaban dispuestos a aceptar medidas temporales durante los próximos seis meses para limitar ese servicio cerca de pistas de aeropuertos.Las aerolíneas habían pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) que retrasara el despliegue del 5G cerca de decenas de grandes aeropuertos, alegando que podría interferir con los dispositivos electrónicos de los pilotos.“En esencia, su propuesta pide que aceptemos transferir a la FAA la supervisión de nuestras inversiones multimillonarias en 50 áreas metropolitanas no identificadas que representan la mayor parte de la población de Estados Unidos durante un número indeterminado de meses o años”, escribieron las empresas,“Aceptar eso no sólo supondría una evasión sin precedentes e injustificada del debido proceso y de los controles y equilibrios cuidadosamente elaborados en nuestra democracia, sino una abdicación irresponsable del control operativo necesario para desplegar unas redes de comunicaciones de primera clase y globalmente competitivas”, agregaron.Airlines for America (A4A), un grupo comercial que agrupa a los grandes transportistas de pasajeros y carga del país, dijo en una reunión de emergencia el jueves que la FCC no ha considerado adecuadamente el daño que el servicio 5G podría hacer a la industria.El grupo quiere más tiempo para que la FCC y la FAA resuelvan los problemas de seguridad aérea relacionados con un tipo de servicio 5G llamado banda C.La tecnología 5G proporciona, entre otras cosas, velocidades más rápidas de conexiones móviles, así como conectar muchos dispositivos a internet sin ralentizarlo.La FCC y FAA afirmaron que de seguir adelante con la activación del 5G “provocará un trastorno generalizado e inaceptable, ya que los aviones se desviarán a otras ciudades o se cancelarán los vuelos”, mientras que un retraso en torno a determinados aeropuertos tendría un impacto mínimo a corto plazo.“Las aeronaves no podrán confiar en los altímetros para numerosos procedimientos de vuelo y, por lo tanto, no podrán aterrizar en ciertos aeropuertos”, dijo el grupo, que agregó que las 11 aerolíneas que lo forman se enfrentan a la necesidad de desviar o cancelar “miles” de vuelos y sufrir pérdidas de más de 1,000 millones de dólares.Esta situación afecta a los tres principales aeropuertos del área de la ciudad de Nueva York — LaGuardia, Kennedy y Newark, en Nueva Jersey — así como a O’Hare en Chicago, Logan en Boston, Dallas-Fort Worth, Los Ángeles Internacional y San Francisco.El abogado del grupo comercial amenazó con acudir a los tribunales la próxima semana si la FAA no responde a la solicitud.La FAA dijo a principios de diciembre que restringirá a los pilotos el uso de sistemas automatizados de aterrizaje en determinados aeropuertos tras el despliegue del servicio inalámbrico 5G.El demócrata Peter DeFazio, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, se puso del lado de las aerolíneas y dijo el viernes que los sectores de la aviación y las telecomunicaciones deberían trabajar juntos “para encontrar una forma segura de desplegar las tecnologías 5G". "No podemos permitirnos experimentar con la seguridad de la aviación”, dijo.