El aumento de contagios de covid-19 en personas no vacunadas apenas comienza

Con el reciente aumento de infecciones y hospitalizaciones por covid-19 debido a la propagación de la variante delta altamente transmisible, los expertos en salud y los funcionarios esperan que el incremento de casos empeore a medida que grandes segmentos del país siguen sin vacunarse."Veremos esta gran y abrupta aceleración", dijo el Dr. Peter Hotez, codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Texas Children's Hospital. "A pesar de lo mal que están las cosas ahora en el sur, están a punto de empeorar para muchas personas no vacunadas".Los funcionarios de los estados del sur, donde las tasas de vacunación generalmente se han quedado rezagadas a comparación de otras partes del país, están trabajando para difundir el mensaje.En Georgia, la tasa de casos se ha más que triplicado durante el último período de 14 días, anunció el viernes el departamento de salud estatal, quien instó a los residentes a vacunarse, ya que la variante delta es más transmisible que las variantes anteriores del covid-19."Infortunadamente, podemos esperar que los números de covid-19 sigan creciendo. Las personas que no están vacunadas o que se saltan la segunda dosis de la vacuna son un blanco de infección", dijo la comisionada de salud de Georgia, la Dra. Kathleen E. Toomey.Variante delta se propagaría tan fácil como la varicela 0:50Es posible que más estadounidenses estén respondiendo a la crisis, ya que datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que el ritmo de las vacunaciones está aumentando, especialmente en los estados donde las tasas de vacunación eran más bajas.Estados Unidos promedió 652.084 de dosis administradas por día —ya sea una primera o una segunda inyección— durante la semana pasada hasta el viernes, según los CDC. Eso es casi un 27% más que el promedio visto hace unas tres semanas.El incremento ha sido más pronunciado en algunos estados con las tasas más bajas de adopción de vacunas.Alabama, que tiene el porcentaje más bajo de población completamente vacunada (34%), vio que las dosis diarias aplicadas —en un promedio de siete días— se duplicaron en comparación de donde estaba tres semanas antes: 13.131 al día frente a 6.138, según los CDC.Ese promedio también se duplicó con creces en tres semanas en Arkansas (9.842 al día frente a 3.962 al día) y Louisiana (13.500 dosis diarias frente a 6.411 al día). Cada uno de esos dos estados tiene menos del 38% de su población completamente vacunada, según datos de los CDC.Hasta el viernes por la mañana, 49,5% de la población de EE.UU. estaba completamente vacunada, según los CDC. La cifra de vacunación completa fue del 57,9% para las personas elegibles, de 12 años en adelante.Debido a la mayor transmisibilidad de la variante delta, los funcionarios aconsejan que todos los estadounidenses —independientemente del estado de vacunación— sean conscientes de su entorno.Los aerosoles que contienen el covid-19 pueden viajar tan fácilmente como el humo de un cigarrillo, dijo el viernes Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota."Si quieres entender qué es un aerosol, piensa en alguien fumando", dijo Osterholm "Si puedes oler un cigarrillo en el lugar en el que te encuentras, entonces estás respirando el aire de otra persona que puede tener el virus".Osterholm señaló que, si bien la transmisión del virus en espacios interiores es el principal desafío, hay ejemplos de casos de covid-19 que señalan que se puede transmitir al aire libre, cuando las personas están juntas durante períodos prolongados de tiempo.Debido a esto, los mandatos de máscaras regresan en más ciudades.El viernes Birmingham, Nueva Orleans y Louisville anunciaron planes para restablecer las órdenes del uso de mascarillas para reducir la transmisión en espacios cerrados."Si tomamos las medidas necesarias para nivelar la cantidad de enfermedad que hay ahora, podemos hacerlo en cuestión de semanas, si todos nos vacunamos, si usamos máscaras", dijo el viernes a Fox la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky.Esta semana, los CDC cambiaron su guía sobre el uso de mascarillas y aconsejan a las personas vacunadas que reanuden el uso de la mascarilla en interiores en áreas de transmisión "alta" o "sustancial" del virus. Eso cubre actualmente más del 80% de la población de EE.UU., según un análisis de datos publicado el viernes por los CDC.Un estudio reciente muestra que la variante delta puede producir cantidades similares de virus tanto en personas vacunadas como no vacunadas, pero los datos del mundo real demuestran que las personas no vacunadas tienen un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades graves.Las tasas de casos de coronavirus han aumentado a medida que la variante delta incrementó su presencia en Estados Unidos.El país promedió más de 77.800 nuevos casos diarios durante la última semana, un promedio que generalmente ha aumentado desde que el país alcanzó un mínimo de 11,299 casos diarios el 22 de junio en 2021, según datos de la Universidad Johns Hopkins.Las hospitalizaciones también han subido. Más de 43.700 pacientes con covid-19 estaban en hospitales de EE.UU. para finales de julio, un número que generalmente ha aumentado desde un mínimo de 15.906 el 27 de junio de 2021, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).En el Centro Médico Providence Cedars-Sinai Tarzana de Los Ángeles, la gran mayoría de los pacientes hospitalizados con covid-19 no fueron vacunados."(La mayoría) dice: 'Si hubiera sabido que me iba a sentir tan mal, me habría puesto la vacuna'", dijo el director del centro, el Dr. Thomas Yadegar.A medida que se propaga la variante delta, las hospitalizaciones se acumulan a niveles preocupantes.Mississippi, que tiene una de las tasas de vacunación más bajas entre los estados de EE.UU., está lidiando con un nivel vertiginoso de pacientes con covid-19 que necesitan hospitalización.Los datos del Departamento de Salud de Mississippi del viernes mostraron que de las 827 camas de UCI en todo el estado, solo 107, o aproximadamente el 13%, están disponibles actualmente. Las 88 camas de la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad de Mississippi, la más grande del estado, están llenas.Las hospitalizaciones comienzan a verse en grupos de edad más jóvenes, dijo el jueves el funcionario de salud estatal, el Dr. Thomas Dobbs. Señaló datos que muestran que el 88% de las hospitalizaciones se producen entre personas no vacunadas, y está teniendo un "efecto indirecto significativo en los habitantes de Mississippi vacunados de mayor edad".En Texas, Austin Public Health dice que la región se enfrenta al menor número de camas de UCI disponibles desde el comienzo de la pandemia, con solo 16 disponibles."Nuestra capacidad de la UCI está llegando a un punto crítico en el que el nivel de riesgo para toda la comunidad ha aumentado significativamente, y no solo para aquellos que necesitan tratamiento para el covid-19", indicó el viernes el Dr. Desmar Walkes, autoridad de salud del condado de Austin-Travis. "Si no nos unimos como comunidad ahora, ponemos en peligro la vida de los seres queridos que podrían necesitar cuidados intensivos.En todo el estado, varias áreas de servicios de trauma tenían cada una menos de diez camas de UCI disponibles el viernes, según datos de salud de Texas. Algunas de las áreas afectadas incluyen Amarillo, Wichita Falls, Abilene, Killeen, Waco, Beaumont y Victoria.Las instalaciones de atención médica de Florida continúan preparándose para el aumento, mientras el Sistema Hospitalario AdventHealth detuvo todas las cirugías y procedimientos que no eran de emergencia debido a la alta hospitalización por covid-19.El Dr. Neil Finkler, director clínico de AdventHealth Central Florida, dijo el viernes que más del 90% de los pacientes con covid-19 actualmente hospitalizados no están vacunados."Ninguno de estos pacientes pensó que contraería el virus, pero la variante delta ha demostrado ser tan contagiosa que incluso los jóvenes y los sanos, incluidas las pacientes embarazadas, comienzan a llenar nuestros hospitales", afirmó Finkler.