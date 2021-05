El caballo ganador del Kentucky Derby 2021, falla prueba antidoping

Da positivo a un antiinflamatorio

El entrenador Bob Baffert dijo que a Medina Spirit se le encontraron 21 picogramos del esteroide betametasona, el doble del umbral legal en las carreras de Kentucky. El jockey que montó a Medina Spirit fue John R. Velázquez, el cuatro veces ganador del Derby nacido en Puerto Rico.El ganador del Kentucky Derby, el caballo Medina Spirit, falló en una prueba antidoping posterior a la carrera, dijo el domingo el entrenador del Salón de la Fama, Bob Baffert. Se trata del último escándalo de dopaje para las carreras de caballos y posiblemente para el principal entrenador del deporte.El jockey que montó a Medina Spirit fue John R. Velázquez, el cuatro veces ganador del Derby nacido en Puerto Rico.Flanqueado por su abogado Craig Robertson en una conferencia de prensa matutina en el complejo de carreras Churchill Downs el domingo, Baffert dijo que a Medina Spirit se le encontraron 21 picogramos del esteroide betametasona, el doble del umbral legal en las carreras de Kentucky, en una muestra posterior a la carrera.Los esteroides son utilizados para aumentar la fuerza muscular. Este es el mismo que se encontró en el sistema de Gamine, otro caballo entrenado por Baffert que terminó tercero en el Kentucky Oaks el pasado septiembre.Churchill Downs aclaró en un comunicado que, si las conclusiones se mantienen "los resultados de Medina Spirit en el Derby de Kentucky serán invalidados y Mandaloun será declarado ganador".“Dada la gravedad de la presunta infracción, Churchill Downs suspenderá inmediatamente a Bob Baffert, el entrenador de Medina Spirit, de la inscripción de cualquier caballo en el hipódromo de Churchill Downs. Esperaremos la conclusión de la investigación de la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky antes de tomar otras medidas”, añadió.Baffert negó haber actuado mal y dijo que no sabía cómo Medina Spirit podía haber dado positivo. Y aseguró que Medina Spirit nunca ha sido tratado con betametasona y lo calificó como "una completa injusticia"."Recibí el mayor golpe en las tripas en las carreras por algo que no hice", dijo Baffert, que prometió ser transparente con los investigadores de las carreras.El entrenador dijo que recibió la noticia de la prueba positiva de los funcionarios de Kentucky el sábado y que Medina Spirit todavía no ha sido descalificado oficialmente del Derby de Kentucky, aunque esto podría ocurrir después de que se completen otras pruebas y procesos."Esto no debería haber ocurrido", dijo Baffert. "Hay un problema en alguna parte. No vino de nosotros", agregó.Medina Spirit ganó el Derby de Kentucky el 1 de mayo. Arrancó a la cabeza y apenas cedió terreno durante la carrera. Mandaloun llegó de segundo y Hot Rod Charlie de tercero.Baffert, dos veces ganador de la Triple Corona, que se celebra en el sur de California, dijo después de la carrera: "Soy el tipo más afortunado del mundo. Les diré algo: ese caballito tiene corazón".El caballo de tres años de edad fue comprado cuando era un potro por 1,000 dólares y luego nuevamente en 2020 por 35,000, lo cual representa poco dinero para un evento como el Derby.El caballo no era uno de los favoritos para la primera de las carreras de la Triple Corona de este 2021. El favorito era el potro gris Essential Quality. Ha habido un poco de controversia en torno a este caballo después de que una queja fue presentada contra su propietario, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.El Derby es el evento deportivo de mayor duración en Estados Unidos, según su sitio web. Data de 1875.