El caballo Medina Spirit gana el Kentucky Derby

montado por el jockey boricua John Velázquez

El caballo Medina Spirit ganó este sábado la edición número 147 del Derby de Kentucky, un triunfo que le dio al entrenador Bob Baffert un récord de siete victorias en esa competencia.El jockey que montó a Medina Spirit fue John R. Velázquez, el cuatro veces ganador del Derby nacido en Puerto Rico."No hay palabras para describirlo", dijo. "Este sentimiento no pasa de moda".Medina Spirit arrancó a la cabeza y apenas cedió terreno durante la carrera. Mandaloun llegó de segundo y Hot Rod Charlie de tercero.Baffert, dos veces ganador de la Triple Corona, que se celebra en el sur de California, dijo después de la carrera: "Soy el tipo más afortunado del mundo. Les diré algo: ese caballito tiene corazón".El caballo de tres años de edad fue comprado cuando era un potro por 1,000 dólares y luego nuevamente en 2020 por 35,000, lo cual representa poco dinero para un evento como el Derby."Él no sabe cuánto costó", dijo Baffert. "Sabía que estaba entrenando bien, pero estoy realmente sorprendido".El caballo no era uno de los favoritos para la primera de las carreras de la Triple Corona de este 2021.El complejo de carreras de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky, estaba repleto de invitados con trajes elegantes y sombreros de gran tamaño bajo un cielo soleado, en medio de un clima de 75 grados, para la edición 147 del Derby.Se estima que asistieron 51,838 personas, lo que la convierte en la mayor multitud en un evento deportivo en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia de COVID-19, dijeron funcionarios del Derby.La icónica carrera de caballos, a menudo descrita como los dos minutos más emocionantes en los deportes, regresó a su primer sábado de mayo habitual después de que la pandemia retrasara el evento del año pasado hasta septiembre y provocara un evento sin fanáticos.La doctora Sarah Moyer, del Departamento de Salud de Louisville, dijo que los organizadores estaban tomando las precauciones adecuadas para garantizar que las personas pudieran disfrutar de manera segura el evento este año."Estamos en un lugar muy diferente de lo que estábamos hace un año. Y sabemos cómo se transmite el COVID-19 y, por lo tanto, alentamos al uso de mascarillas y el distanciamiento y, lo más importante, la vacunación para aquellos que no están vacunados", dijo en una entrevista.Moyer animó a los asistentes a hacerse la prueba del coronavirus una vez que regresen a casa para que cualquier posible contagio pueda detenerse rápidamente.El Derby es el evento deportivo de mayor duración en Estados Unidos, según su sitio web. Data de 1875.En la carrera de este año participaron 19 caballos después de que el entrenador Kenny McPeek anunciara en Twitter que su caballo, King Fury, quedó eliminado del evento debido a una fiebre alta y un recuento elevado de leucocitos. "Es lamentable, pero nos recuperaremos y continuaremos", dijo McPeek en un mensaje de video. "King Fury estará bien."El caballo favorito era el potro gris Essential Quality. Ha habido un poco de controversia en torno a este caballo después de que una queja fue presentada contra su propietario, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.La abogada Lisa Bloom, la autora de la denuncia, dijo en un tuit el sábado que el gobernante presuntamente mantiene como rehenes a sus hijas adultas y que el Derby de Kentucky rechazó su queja.La Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky (KHRC, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que recibió la denuncia el miércoles."En consulta con un abogado, y de acuerdo con las regulaciones de Kentucky, la KHRC ha determinado que la denuncia no articula una violación de las regulaciones de la KHRC", se lee en el comunicado.Godolphin LLC, una operación de cría de pura sangre fundada por el primer ministro, no respondió de inmediato una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico el sábado.Otro caballo destacado fue Rock Your World.La segunda etapa de la Triple Corona está programada para el 15 de mayo en el Pimlico Race Course, en Baltimore.