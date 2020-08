El café nuestro de cada día!

Mira lo que le pasa a tú cuerpo cuando tomas todos los días café

¿Qué tal es tu relación con el café? Tal vez seas de los que piensas que, sin una buena taza de café al despertar no eres capaz de arrancar el día.¿Seré la única persona o como yo habrá muchos más que se declaren amantes del café?Y que, así como tomarse un descanso en la playa, recibir un relajante masaje o degustar tu platillo favorito, tomarte una exquisita taza de café sin duda alguna es uno de los mejores placeres que existe.Para muchos es difícil comenzar el día sin una taza de café y es que este además de ayudarlos a despertar, también les brinda energía, pero ¿sabes lo que le ocurre a tu cuerpo cuando tomas café a diario? Aquí te lo decimos.Una taza de café por la mañana te brinda más energía además de ayudarte a despertar, te ayuda a mejorar la tensión, la capacidad cognitiva y la memoria.Expertos han comprobado que consumir al día de 3 a 5 tazas de café, disminuye la posibilidad de colesterol y los riesgos de enfermedades cardiovasculares.Esta es una de las enfermedades más temidas por todos. Si quieres reducir la posibilidad de desarrollar cáncer de hígado, próstata y mama hasta en un 40%, toma 2 tazas de café diarias.Eso sí, ten en cuenta que si eres fumador, el tabaco elimina el efecto del café. ¡Plantéate también la idea de dejar de fumar!Aunque esta enfermedad no es posible que se prevenga, si se podrían reducir sus síntomas con el consumo del café diario.Posiblemente la mayoría prefiera el café por la mañana, pero cuando tomamos café después de la comida, ayudamos al metabolismo a procesar el alimento más rápido.Aquellos que padecen cirrosis podrían combatirla con dos tazas de café al día, pero hay que asegurarse de tener demasiada fuerza de voluntad para no consumir nada de alcohol pues este sólo acabaría con los buenos efectos del café.Cada taza de café disminuye la posibilidad de padecer diabetes en un 7%, aunque si eres de los que loconsume a diario y en una gran cantidad, este podría disminuir en un 50%.Otra enfermedad muy temida cuando se van cumpliendo años es el Alzheimer. Pues estudios realizados sobre esta enfermedad han relacionado el consumo del café con la disminución de su aparición.Esto es debido a que el café crea una alta actividad en el cerebro, lo cual ayuda a la prevención de dicha enfermedad.La Universidad de Harvard llevó a cabo un estudio que arrojó como resultado que el alto consumo de café, o sea más de 4 tazas al día, reduce el riesgo de depresión en las mujeres hasta en un 20%.Si eres de los que no toma café para nada, deberías considerar comenzar con una taza al día; por el contrario, si eres de los que ama el café ¡felicidades! Tienes un muy buen gusto para tu salud.