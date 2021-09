El café podría reducir el riesgo de muerte

Beber hasta tres tazas de café al día puede proteger tu corazón, según un nuevo estudio.

Entre las personas que no han sido diagnosticadas con una enfermedad cardíaca, el consumo regular de café de 0,5 a 3 tazas al día se asoció con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, derrame cerebral y muerte prematura en comparación con los no bebedores de café.El estudio, presentado el pasado viernes en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología, examinó el comportamiento de consumo de café de más de 468.000 personas que participan en el Estudio Biobanco del Reino Unido, que alberga información genética y de salud en profundidad sobre más de medio millón de británicos.Los estudios encontraron que beber cantidades moderadas de café puede proteger a los adultos de la diabetes tipo2, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad hepática, el cáncer de próstata, Alzheimer, el dolor de espalda causado por el uso de la computadora y más.Cuando se trata de enfermedades cardíacas, un análisis de tres importantes estudios publicados en abril encontró que beber una o más tazas de café natural con cafeína al día se asoció con un riesgo reducido a largo plazo de insuficiencia cardíaca."La asociación entre la cafeína y la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca fue sorprendente", dijo en abril el autor principal, el Dr. David Kao, director médico del Centro de Medicina Personalizada de Colorado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado en AuroraTodos estos estudios se realizaron tomando café negro. Sin embargo, muchas personas agregan productos lácteos, azúcares, sabores o cremas no lácteas que tienen un alto contenido de calorías, azúcar y grasa añadidos. Eso probablemente elimina cualquier beneficio para la salud del corazón, advierte la AHA.La forma en que preparas tu café también tiene consecuencias para la salud. El café filtrado atrapa un compuesto llamado cafestol que existe en la parte oleosa del café. El cafestol puede aumentar su colesterol malo o LDL (lipoproteínas de baja densidad).Sin embargo, si usas una prensa francesa,una cafetera turcao hierves tu café, el cafestol no se elimina.Pero algunas personas deben tener cuidado con el café, según un estudio de 2017 que encontró que beber más de 4 tazas al día durante el embarazo se ha relacionado con bajo peso al nacer, partos prematuros y mortinatos.Las personas con problemas para dormir o diabetes no controlada deben consultar con un médico antes de agregar cafeína a sus dietas, dicen los expertos.El café también aumenta la probabilidad de fracturas óseas en mujeres que están en riesgo nas no asi los hombres.Finalmente, los beneficios del café no se aplican a los niños, incluso los adolescentes no deben beber refrescos de cola, cafés, bebidas energéticas u otras bebidas con cualquier cantidad de cafeína, según la Academia Estadounidense de Pediatría.