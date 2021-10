El Centro Latino presenta la Cumbre de Estudiantes Latinos de Carolina del Sur

La Cumbre inaugural de estudiantes latinos de Carolina del Sur se llevará a cabo en el Centro Latino de Carolina del Sur de USC Upstate, el primer centro universitario del estado para el estudio y la apreciación de estudiantes, profesores y personal latinos, el miércoles 27 de octubre de 2021, a partir de las 6 : 00 pm hasta las 8:00 p.m. USC Upstate se encuentra en 800 University Way, Spartanburg, SC 29303.Para registrarse en el Latinx Student Summit, visite https://forms.gle/A3sXPAWCkDy5Db219.El Centro Latino de Carolina del Sur, apodado "El Centro", busca establecer a USC Upstate como la universidad elegida por los estudiantes latinos, para aumentar la retención de estudiantes latinos y para defender a las familias y comunidades latinas en Carolina del Sur y más allá de. Lleva a cabo su misión proporcionando liderazgo de pensamiento sobre el alcance e inclusión comunitarios auténticos a través de tres pilares: estudios interdisciplinarios latinos, humanidades públicas y traducción e interpretación comunitaria.La Dra. Araceli Hernández-Laroche se desempeña como directora de SCCL. Ella es la primera profesora mexicano-estadounidense titular en la historia de la USC Upstate. Es profesora asociada de lenguas modernas y coordinadora de lenguas extranjeras y directora asistente del Departamento de Lengua, Literatura y Composición de la USC Upstate. Maria Francisco Montesó, instructora senior de español en USC Upstate, se desempeña como subdirectora del centro. Montesó se graduó en la Universitat Jaume I, España, y obtuvo una licenciatura y una maestría en traducción e interpretación en español, catalán, inglés y alemánLa Cumbre de Estudiantes Latinx es una iniciativa del programa Pathways for Latinos to Advance Career and Education (PLACE) de la Comisión, que está diseñado para colaborar entre educadores, profesionales y organizaciones comunitarias que buscan conectar a estudiantes latinos y jóvenes profesionales en todo el estado. El objetivo final es fomentar el desarrollo educativo y el avance profesional.PLACE crea una red de estudiantes latinos y jóvenes profesionales para aprender a través de sus experiencias compartidas y los recursos disponibles, y las actividades están determinadas por las necesidades y metas únicas de estas personas. PLACE proporciona una plataforma de creación de redes y de intercambio de ideas donde se intercambian ideas, se comparten recursos y se cultiva un sentido de orgullo y pertenencia entre los jóvenes latinx de Carolina del Sur.La entrada a la Cumbre de Estudiantes Latinos de Carolina del Sur es gratuita, sin embargo, la asistencia en persona es limitada. Quienes no puedan asistir en persona están invitados a ver la transmisión en vivo de la cumbre en la página de Facebook de la Comisión (@southcarolinaminorityaffairs).