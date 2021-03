El cheque de $1.400 se enfrenta a su último obstáculo

Estas son todas las ayudas del plan de Biden

La Cámara de Representantes ha recibido ya el paquete de alivio económico de 1.9 billones de dólares que el Senado aprobó el pasado sábado, y en las próximas horas llevará a cabo la última votación del Congreso para que el presidente, Joe Biden, pueda firmarlo y convertirlo en ley esta misma semana.La ayuda más conocida del proyecto de ley son los cheques de estímulo de 1,400 dólares por individuo, o de 2,800 para las parejas que declaran impuestos en conjunto. Recibirán el monto completo quienes tenga ingresos anuales de hasta 75,000 dólares, o de 160,000 en el caso de parejas casadas.Los expertos recomiendan que las personas que hayan tenido pérdida de ingresos durante el último año fiscal declaren sus impuestos lo antes posible para poder recibir el más reciente cheque de estímulo.Le explicamos todas las demás ayudas que contempla el plan de Biden tras los cambios en el Senado.Ayuda por desempleoLos beneficios federales de ayuda por desempleo de 300 dólares semanales se extenderán hasta el 6 de septiembre. Esta ayuda se sumará a los programas estatales por desempleo.Para evitar impuestos sorpresa a quienes perdieron su empleo, el plan contempla que los primeros 10,200 dólares recibidos a través del beneficio de desempleo sean libres de impuestos.También se proporcionará un subsidio del 100% a las primas del seguro médico COBRA para garantizar que los trabajadores despedidos puedan permanecer en los planes de salud de su empleador sin costo hasta finales de septiembre.Ayuda a negociosRestaurantes y bares afectados por la pandemia recibirán préstamos de hasta 10 millones de dólares por compañía, recursos que no tendrán que ser reembolsados al gobierno si son utilizados para pagar salarios, rentas y otros gastos de operación.También se incluyen 7.25 mil millones de dólares para el Programa de Protección de Pago (PPP), así como préstamos para organizaciones sin fines de lucro que necesitan pagar salarios de su personal.Ayuda a hogares con hijosEl proyecto de ley amplia el crédito fiscal que otorga el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por cada hijo. Los padres o tutores recibirían pagos directos de 3,600 dólares al año (300 dólares al mes) por cada niño menor de 6 años y 3,000 dólares anuales (250 dólares al mes) por cada menor de entre 6 y 17 años.Además, amplía de 543 a 1,502 dólares el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para 2021 y lo pone a disposición de personas sin hijos.Ayuda a gobiernos estatales y localesLa legislación incluye 350,000 millones de dólares para gobierno estatales y locales afectados por una pérdida de ingresos fiscales por la crisis económica de la pandemia. Además, 10,000 millones de dólares se utilizarán para proyectos de infraestructura locales y estatales.Ayuda para el alquiler y para propietarios de viviendasAlrededor de 30,000 millones de dólares serán enviados a personas desempleadas o con bajos ingresos para ayudarles a pagar el alquiler. Otros 10,000 millones de dólares serán destinados a propietarios de viviendas que no han podido pagar sus hipotecas debido a la pandemia.Ayuda para el acceso a la saludLa legislación incrementa temporalmente la asistencia financiera para quienes obtienen un seguro médico a través del Affordable Care Act (popularmente conocido como ObamaCare), reduce el costo de la cobertura y contempla a familias de clase media, lo que aumentaría la cantidad de personas inscritas.La medida también proporciona recursos a estados en el sur del país que aún no han asumido la expansión de Medicaid para cubrir a más adultos de bajos ingresos.Ayuda para escuelasAlrededor de 130,000 millones de dólares serán distribuidos a escuelas K-12, que necesitan los recursos para reducir el tamaño de las clases a fin de priorizar el distanciamiento social. Además, harán modificaciones para mejorar la ventilación, contratar a más personal de limpieza y tener equipo de protección personal.