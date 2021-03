El cheque del estímulo económico ayuda a familias de estatus migratorio mixto e hijos ciudadanos de padres indocumentados

Este nuevo cheque de ayuda será enviado tanto a familias de estatus mixto, donde un cónyuge tiene un número de Seguro Social válido, como a algunos hijos ciudadanos cuyos padres son indocumentados que habían sido excluidos de las rondas previas.Algunas familias de estatus migratorio mixto e hijos ciudadanos de padres indocumentados recibirán el tercer cheque de estímulo de $1,400 del paquete de ayudas firmado en la víspera por el presidente Joe Biden.Para que lo reciban deben tener en cuenta que, en el caso de una familia de estatus mixto, uno de los cónyuges debe tener un número de Seguro Social válido. En ese escenario, solo el cónyuge con el número de Seguro Social accederá al alivio económico por la pandemia del coronavirus.En el caso de los hijos ciudadanos con padres indocumentados, el menor dependiente debe contar también con un número de Seguro Social, como estipula la ley que dio paso al enorme paquete de ayudas por $1.9 billones (trillions en inglés).De acuerdo con estimaciones del Center for American Progress, un centro de corte progresista, millones de niños quedaron por fuera de esta ayuda clave por la pandemia del coronavirus en las dos rondas de cheques previas a pesar de ser ciudadanos, debido a que sus padres son migrantes indocumentados que declararon impuestos con un número de identificación personal de contribuyente o ITIN.Ello fue modificado y, esta vez, el proyecto aprobado hizo "elegibles para el pago de $1,400 a 2.2 millones de niños con un número de Seguro Social (cuyos padres carecen ambos de un número de Seguro Social)", respondió Wendy Cervantes, directora de inmigración en The Center for Law and Social Policy (CLASP), a una consulta hecha recientemente por Univision Noticias sobre este punto en específico.Las ayudas de este nuevo plan de alivio económico comenzarán a fluir tan pronto como este fin de semana, estimó este jueves la Casa Blanca. Será más rápido para las personas que han brindado su información bancaria al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés), la agencia federal encargada de repartir el dinero.Los contribuyentes que declaran impuestos con un número ITIN no son elegibles al cheque de ayuda, pues se definió en la legislación que solo pueden recibirlo quienes tenga un número de Seguro Social válido.Es por eso que, en las dos rondas previas, se produjo el escenario en el que los hijos ciudadanos de un matrimonio donde ambos contribuyentes declaran con un número ITIN tampoco lo recibieron.En el proyecto aprobado por los demócratas en el Congreso "se permite un crédito de $1,400 por cada dependiente para el cual el contribuyente provea un número de indentificación válido (un número de Seguro Social en este caso) aun cuando la declaración de impuestos no incluya un número de identificación válido para el contribuyente o cónyuge", detalló Seth Hanlon, senior fellow y experto en impuestos del Center for American Progress, citando el texto analizado por el Joint Tax Committee —una oficina no partidista que evalúa las iniciativas tributarias.Los migrantes que tienen un número de Seguro Social válido, como por ejemplo los que cuentan con una green card o tienen visas de trabajo H-1B y H-2A, son elegibles al tercer cheque de estímulo como ocurrió con los dos previos.