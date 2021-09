El Chinchorreo Boricua llega a Greenville

Por Wilfredo León

Para los Boricuas, y ahora somos muchos en Greenville, la palabra “chinchorro”, es en un lugar pintoresco y sencillo para pasarla bien mientras se come y bebe en familia o con amistades.Ahora bien, fuera de Puerto Rico cuando decimos chinchorro o chinchorrear, ¡muchos nos miran con cara de qué dice este!Para los boricuas, se refiere a un local pequeño que vende frituras, picadera y bebidas. Es un espacio que invita a pasarla bien, a despejar tu mente mientras construyes buenos recuerdos en grata compañía y en un ambiente de pura informalidad.Al buscar en Google, el sociólogo Manuel Torres Márquez señala que “todo comenzó cuando se trataba de ese bar o colmado de barrio, digamos para la década de los treintas (en el siglo XX). Era un concepto de posadas y paradas. El vehículo de transporte principal era el caballo, no existía el expreso, por lo que era típico, luego de un largo viaje, detenerse en alguno de estos establecimientos para descansar, comer y beber”.El profesor resalta que “era un local que ciertas clases sociales asociaban con un nivel socioeconómico particular”. Como siempre, el paso del tiempo fue creando el Chinchorreo de hoy día,como un lugar al que tanto hombres como mujeres acuden para pasar un buen rato a degustar de una oferta gastronómica a un precio accesible. “Eso es algo que no era típico en los primeros años, cuando era un ambiente más de hombres”, compara Torres Márquez. “Hoy día, es un retrato claro de equidad, en el que también vemos a familias enteras”. De hecho, el profesor entiende que fue “para la década de los sesentas que se ve la afluencia de parejas y familias”.Y ahora llega a Greenville donde se han celebrado no uno pero dos exitosos Chinchorreos Boricuas. El segundo este pasado domingo en el Club Cap Cana de nuestro amigo Lewin organizado por Amili Zelaya, su amiguita del chiringui, Carolina Colmenares y este que les escribe Wilfredo Leon.¡El evento espectacular! No te pierdas el próximo. Gracias a los patrocinadores Tatos Pizzeria, La Fonda de Juango, El Carriel, Latin Flavorz, El Pilón Food Truck, Affordable Heating and Air, La Lechonera Latina, Los Bori Food Truck, Agape Balloons & Art, D’Party, Nyvis Creations, Amili Zelaya Consulting, NY Beauty Studio, el DJ Vortex, y a Cap Cana que hicieron posible el éxito del 2do Chinchorreo Boricua en Greenville.