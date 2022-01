El Club León va por un fichaje de jerarquía

Gary Kagelmacher sería la nueva adquisición del Club León para conquistar el fútbol mexicano. Actualmente forma parte del histórico Peñarol. Ariel Holan no quiere errores en esta Liga MXEl Club León se quedó a las puertas de consagrarse campeón en la temporada pasada de la Liga MX. El Atlas le arrebató el título y Ariel Holan no puede permitirse otra derrota igual de dolorosa. En este sentido, el conjunto esmeralda tendría entre sus intenciones fichar a un ex futbolista del Real Madrid, el central Gary Kagelmacher.El experimentado defensor uruguayo ha sido un trotamundos en el fútbol. El jugador formado en Danubio FC sería la principal pieza para reforzar la defensa de Ariel Holan.En este sentido, Gary Kagelmacher se uniría a una defensa conformada por Jaine Barreiro y Tesillo. El uruguayo de 33 años de edad sería una pieza de experiencia para el club, conjunto que inició el presente torneo con un empate 1-1 ante Xolos de Tijuana.El jugador uruguayo formó parte del Real Madrid Castilla de 2008 a 2010.Además del Real Madrid, el futbolista de 33 años de edad tuvo la oportunidad de jugar en equipos como el Mónaco, Valenciennes, Maccabi Haifa y el histórico Peñarol de Uruguay, equipo en el que milita actualmente.