El congresista que pidió “patear traseros”

Antes del asalto al Capitolio enfrentará a la justicia (y puede complicar a Trump)

El Departamento de justicia determinó que el republicano de Alabama Mo Brooks no estaba cumpliendo funciones de gobierno el 6 de enero al participar en un evento de campaña del que salieron muchos de quienes atacaron el Congreso y deberá responder una demanda por incitar a la insurrección.La noche del martes el Departamento de Justicia anunció la decisión de que no asumirá la defensa del congresista Mo Brooks en la demanda presentada por el también legislador Eric Swalwell (demócrata de California) porque considera que el republicano no estaba actuando dentro de sus funciones oficiales cuando participó en el evento a las afueras de la Casa Blanca en el que el presidente Donald Trump se dirigió a sus partidarios, muchos de los cuales terminarían invadiendo el Capitolio aquel día.“El registro indica que la aparición de Brooks en el rally del 6 de enero fue una actividad de campaña, y no es parte de los asuntos de Estados Unidos asumir lados entre candidatos en elecciones federales”, indica el Departamento en un documento presentado al tribunal que maneja la demanda.El caso contra Brooks fue presentado tras el asalto al Capitolio por Swalwell y en él también se señala a Trump y a su abogado Rudy Giuliani como promotores de la insurrección protagonizada por la turba de simpatizantes del exmandatario.Brooks solicitó al DoJ que asumiera su defensa asegurando que su presencia en el evento “Stop the Steal” era parte de su trabajo oficial como “congresista en relación con disputas en elecciones presidenciales” y que por tanto estaba protegido de este tipo de demandas civiles.“Incitar o conspirar para fomentar un ataque violento contra el Congreso no está dentro de la definición de trabajo de un representante o cualquier empleado federal”, indica el DoJ, que asegura que el evento a las afueras de la Casa Blanca fue un evento de campaña.Eso podría indicar que para el caso de Trump, el Departamento podría aplicar el mismo razonamiento y negarse a asumir su defensa, como si ha hecho en el caso de la demanda por difamación que presentó en 2019 la escritora E. Jean Carroll, quien acusaba al entonces presidente de violación.Bajo el mando de Merrick Garland, el DoJ ha mantenido la defensa de Trump, algo que enfurece a muchos críticos del republicano.“La ley es muy amplia”, dijo Brooks al comentar la decisión. “Yo no estaba pidiendo a nadie hacer algo en campaña alguna. Si ese es el criterio, entonces todo lo que se hace en el Congreso es campaña porque todo lo que se hace en el Congreso afecta campañas”.En el evento, Brooks aseguró que el país estaba “en riesgo como no lo ha estado en décadas, y quizá siglos” y dijo a los participantes que sus ancestros habían “sacrificado su sangre, sus lágrimas, sus fortunas y algunas veces sus vidas” por EEUU.“¿Están ustedes dispuestos a hacer lo mismo? ¿Están ustedes dispuestos a hacer lo necesario para luchar por EEUU?”, dijo el congresista, quien dijo que era momento de “empezar a anotar nombres y patear traseros”.Brooks fue el primer miembro del Congreso que dijo que desafiaría los resultados del Colegio Electoral que certificaron la victoria de Joe Biden en las presidenciales ante Trump, la ceremonia bicameral que se realizaba en el Capitolio al momento del ataque.