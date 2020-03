El coronavirus: cómo evito el contagio

Cualquiera se siente indefenso al escuchar las noticias sobre la propagación de coronavirus, pero en realidad hay muchas medidas para protegernos.La evidencia indica que, si bien es un virus bastante contagioso, por ahora no parece muy letal: la mayoría de las personas logra recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad que ocasiona: la Covid-19.Si bien no se sabe cuán lejos pueden viajar las gotículas del coronavirus cuando alguien estornuda o tose, otros virus similares como el de la gripe pueden desplazarse hasta 2 metros.La lógica indica que es una medida razonable.Si ves a alguien tosiendo o estornudando procura alejarte. Si te sientes mal, no salgas.Usa abundante agua y jabón durante al menos 20 segundos (lo que dura la canción de cumpleaños feliz dos veces) frotando vigorosamente las manos y por todas las partes de la mano.os sanitizadores de manos de al menos 60% de alcohol son un buen sustituto. Se debe poner en la palma de la mano y esparcir por toda la superficie de las manos hasta que sequen por completo.Virus respiratorios como el coronavirus y la influenza se transmiten a través del contacto con mucosas como la boca, los ojos o la nariz, -no a través de la piel.O con el codo, pero nunca con la mano.Aunque no se sabe por cuánto tiempo vive el coronavirus en las superficies, ni qué tanto se propaga a través de ellas, otros virus como el de la influenza pueden permanecer allí entre 24 y 48 horas.No esperes a último minuto para solicitar un refill de tus medicamentos de prescripción. También es buena idea tener en casa analgésico para la fiebre o medicamentos contra la gripe o resfriados.Detergente, pañales, agua, algunos enlatados como caldo de pollo (útil si llegaras a enfermar). Pero tampoco te vuelvas loco con las compras. La idea de esto es más que te evites el viaje al supermercado para evitar exponerte al virus si llega a haber un brote en tu zona.Los CDC no recomiendan que las personas saludables usen un tapaboca para protegerse de las enfermedades respiratorias.La evidencia apunta a que las personas mayores de 65 años son más susceptibles a tener complicaciones o morir de la COVID-19, que puede ocasionar neumonía secundaria, de ahí que se recomiende tener la vacuna del neumococo, para ayudar a la recuperación.Lo mejor es no creer en rumores y revisar fuentes oficiales como la web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU, la Organización Mundial de la Salud o de medios creíbles.Planificar también es esencial: ahora es el momento para pensar qué hacer si hay un brote local: ¿puedes trabajar desde casa? ¿quién cuidará de tus hijos si los colegios llegaran a cerrar?