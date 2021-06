El corredor Le’Veon Bell no jugará más para Kansas City

“Preferiría retirarme…”: El corredor Le'Veon Bell no jugará más para los Kansas City, ahora tiene un nuevo enemigo ¨Andy Reid.Le'Veon Bell busca mantenerse activo en la NFL, esto después de mantener una temporada muy complicada con los Chiefs de Kansas City, equipo que llegó hasta el Super Bowl, siendo utilizado de forma relativa al no llegar a ser un jugador clave de los Chiefs.Tras la derrota que sufrió los de Kansas en el Super Bowl ante los Buccaneers de Tampa Bay, Le'Veon no vio acción en todo el juego, y tal parece que este suceso no fue para nada agradable para el corredor de los Chiefs especialmente con el manejo del entrenadorLe'Veon expreso en sus redes sociales un comentario respecto a los Chieffs “Nunca volveré a jugar para Andy Reid. Yo me retiraría primero¨.Este acontecimiento se debió gracias a una publicación acerca de una persona que gastó 700 dólares en la cadena de comida McDonald’s. Y cuando los aficionados se dieron cuenta que el jugador había comentado y provenía de su cuenta verificada, una gran mayoría de ellos comenzaron a realizarle preguntas, sobre todo acerca de futuro con los Chiefs.El corredor manejo muy bajos números, tuvo nueve partidos en total y solo apareció en dos de ellos como titular.Terminó con una suma total de 353 yardas recorridas y consiguiendo solo dos anotaciones.El novato Clyde Edwards-Helaire, terminó quedándose con el puesto que debió ocupar Le'Veon. Y para los playoffs, tampoco tuvo actividad por la falta de oportunidades en el campo de juego durante la campaña.Tal parece que el futuro de Le'Veon Bell no pertenece más a los Chiefs ya que tras los comentarios que expuso de manera clara sobre Andy Reid, queda más que claro que su carrera ya no está en Kansas City.