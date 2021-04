El covid-19 aumenta riesgos en mujeres embarazadas y sus bebés

Si estás embarazada y enfermas de covid-19, hay un mayor riesgo de consecuencias negativas tanto para ti como para tu bebé, según un nuevo estudio publicado este jueves en JAMA Pediatrics.Futuras madres con un diagnóstico de covid-19 en 18 países diferentes tenían un mayor riesgo de sufrir resultados adversos, como preeclampsia, infecciones, ingreso en unidades de cuidados intensivos del hospital e incluso la muerte.Según el estudio, el riesgo de muerte de las mujeres embarazadas con covid-19 era del 1,6%, es decir, 22 veces mayor que el de las mujeres embarazadas no infectadas.Los bebés de madres infectadas por el coronavirus también tenían un poco más de riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer, según el estudio.«Los resultados presentados son aleccionadores», escribió la doctora Catherine Mary Healy, pediatra, en un editorial. Healy es profesora adjunta del Colegio de Medicina Baylor de Houston y especializada en enfermedades infecciosas pediátricas.‘Alto riesgo de malos resultados’En el estudio, que comenzó en marzo de 2020 y terminó en octubre de ese mismo año, participaron más de 2.000 mujeres embarazadas de 43 instituciones médicas de 18 países: Argentina, Brasil, Egipto, Francia, Ghana, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, Rusia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.Healy escribió que creía que el estudio era uno de los más grandes hasta la fecha, ya que recogía los informes de los distintos países «en tiempo real a medida que la pandemia evolucionaba desde los primeros casos detectados».De las 2.130 mujeres que participaron en el estudio, 706 fueron diagnosticadas con covid-19; las 1.424 restantes, que no estaban infectadas, fueron emparejadas por características demográficas y de gestación para reducir el error.Casi el 60% de las mujeres infectadas eran asintomáticas, es decir, no tenían fiebre ni otros signos del virus. Aun así, escribió Healy, esas mujeres «corrían un mayor riesgo de sufrir malos resultados, como preeclampsia o eclampsia, infecciones graves, ingreso en una unidad de cuidados intensivos… y muerte materna».La preeclampsia es una complicación del embarazo que se caracteriza por una presión arterial elevada y signos de daño en otro sistema de órganos, en la mayoría de los casos el hígado y los riñones. La eclampsia es una complicación grave de la preeclampsia que provoca convulsiones.Según el estudio, las mujeres embarazadas a las que se les diagnosticó covid-19 y que tenían sobrepeso o padecían diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión o enfermedades respiratorias crónicas tenían casi cuatro veces más probabilidades de desarrollar preeclampsia.¿Por qué es riesgoso el embarazo?¿Por qué el embarazo pone a las mujeres en mayor peligro por el virus? Una de las razones es la disminución de la capacidad pulmonar de la mujer a medida que el bebé crece.«Puede desarrollar un deterioro respiratorio, hasta el punto de no poder recuperarse de eso», dijo la doctora Kjersti Aagaard, especialista en medicina materno-fetal del Texas Children’s Hospital.Además, Aagaard, que también es profesora titular de obstetricia y ginecología en el Baylor College of Medicine, dijo que el corazón de una mujer embarazada bombea 1,5 veces más de lo normal para proporcionar la sangre adecuada al bebé y a la placenta.«Esa sobresaturación del corazón, que llamamos un mayor gasto cardiaco, también hace que las mujeres embarazadas corran el riesgo de tener problemas de insuficiencia cardiaca, que puede ser una manifestación y causa potencial de muerte por la enfermedad de covid-19», explicó.Las mujeres embarazadas también son más propensas a tener un sistema inmunológico demasiado entusiasta por proteger al feto en desarrollo, lo que puede provocar la llamada tormenta de citocinas, una respuesta exagerada del sistema inmunitario al covid-19 que señala una enfermedad más grave y, a menudo, la necesidad de cuidados intensivos, dijo Aagaard.Y, por último, hay una mayor probabilidad de coagulación de la sangre durante el embarazo, lo cual puede empeorar con el covid.19.«Los humanos, como todos los mamíferos placentarios, corren el riesgo de morir desangrados después de que la placenta se separa de la pared del útero», indicó Aagaard. «Así que 4,5 millones de años de evolución nos ayudan a coagular un poco más eficazmente cuando estamos embarazadas».Los riesgos de la vacuna covid-19 parecen bajosEl miércoles, un estudio a 3.958 mujeres embarazadas de entre 16 y 54 años que recibieron la vacuna de Moderna o Pfizer encontró pocos efectos secundarios graves producto de la vacunación.El más común fue el dolor en el lugar de la inyección, que según el estudio se produjo con mayor frecuencia en las embarazadas que recibieron la vacuna. Sin embargo, las mujeres embarazadas que se vacunaron informaron de menos dolores de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fiebre.Como parte del estudio, se analizaron los datos recogidos por el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS, por sus siglas en inglés) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos entre el 14 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021.Durante ese periodo se notificaron 221 acontecimientos adversos relacionados con el embarazo, incluidos 46 abortos espontáneos. El estudio comparó esos eventos con los datos sobre resultados negativos del embarazo antes de la pandemia.«Aunque no son directamente comparables, las proporciones calculadas de resultados adversos en el embarazo y el neonato en las personas vacunadas contra el covid-19 que tuvieron un embarazo completo fueron similares a las incidencias notificadas en los estudios con mujeres embarazadas que se realizaron antes de la pandemia de covid-19», señala el estudio.Los principales grupos médicos de Estados Unidos han instado a las mujeres embarazadas a considerar la posibilidad de vacunarse contra el covid-19.«Los organismos reguladores y los expertos médicos de EE.UU. han declarado claramente que todas las personas embarazadas que reúnan los requisitos necesarios deben tener la opción de recibir la vacuna», dijo el doctor Christopher Zahn, vicepresidente de actividades de práctica del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en inglés).«Realmente no hay ninguna razón teórica para creer que vaya a causar daños a la madre o al feto, y estamos muy seguros de que va a proporcionar beneficios considerables tanto a la madre como al bebé», añadió el doctor Richard Beigi, que forma parte del Grupo de Trabajo de Expertos en Inmunización, Enfermedades Infecciosas y Preparación para la Salud Pública del ACOG.Para cualquier mujer embarazada que dude en vacunarse, «el cumplimiento de las normas de salud pública sobre el uso de cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico son los primeros pasos necesarios», escribió Healy.Las mujeres embarazadas también deben evitar las multitudes y las actividades con alto riesgo de transmisión, como comer en restaurantes, añadió.