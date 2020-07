El Covid-19 y la importancia de cubrirse la cara en público.



Se quede en casa lo más possible

Se mantenga al menos 6 pies de los demás

Se limpie las manos con frecuencia





Que la nariz y la boca estén cubiertas totalmente,

Que la cubierta se ajuste bien contra los lados de la cara,

Que pueda respirar mientras use la mascarilla.



A medida que el COVID-19 continúa propagándose, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han recomendado medidas adicionales para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.Los CDC recomiendan que usted:Los CDC también recomiendan que todas las personas usen cubiertas de tela para la cara, mascarillas o tapabocas, al salir de su casa. Hay evidencia de que las personas con COVID-19 pueden propagar la enfermedad, aún cuando no tienen ningún síntoma. No se deben poner mascarillas a niños pequeños menores de 2 años, ni personas con problemas para respirar, o que estén inconscientes o incapacitadas, o que de otra forma no puedan quitársela sin ayuda.Las mascarillas podrían impedir que la persona que las usa propague gotitas respiratorias al hablar, estornudar o toser. Si todos usan una cubierta de tela para la cara al salir a lugares públicos, el riesgo de exposición al COVID-19 puede reducirse. Debido a que las personas podrían propagar el virus antes del comienzo de los síntomas, o incluso si nunca los presentan, usar una mascarillas podría proteger a las demás personas. Las mascarillas que usan otras personas podrían protegerlo a usted de contraer el virus de las personas que lo tienen.Cuando use una cubierta de tela para la cara asegúrese de lo siguiente:La mascarilla puede atarse o asegurarse de otra manera para evitar que se deslice.Puede lavar su cubierta para la cara con el resto de las prendas.Use su detergente habitual y la temperatura de agua máxima para la tela que utilizó para confeccionar mascarilla.Prepare una solución de blanqueador con cloro al mezclar: 5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con cloro de uso doméstico por galón de agua a temperatura ambiente o 4 cucharadas de blanqueador con cloro de uso doméstico por cada cuarto de agua a temperatura ambiente.Revise la etiqueta para confirmar si el producto blanqueador con cloro es apto para desinfección. Algunos blanqueadores con cloro, como los diseñados para usar de manera segura sobre ropa de color, posiblemente no sirvan para desinfectar. Verifique que el producto blanqueador con cloro no esté vencido. Nunca mezcle el blanqueador con cloro con amoníaco ni con otros productos de limpieza.Deje la mascarilla en remojo en la solución de blanqueador con cloro por 5 minutos. Enjuague bien con agua fría o a temperatura ambiente. Asegúrese de secar la mascarilla por completo.Para obtener más información, consulte https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html