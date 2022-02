El Departamento de Educación borrará $415 millones de deuda estudiantil

Miles de estudiantes han presentado denuncias de fraude de préstamos educativos contra su universidad o colegio y ahora muchos van a borrar sus deudas de préstamos estudiantiles, ya que el Departamento de Educación aprobó el miércoles $415 millones de dólares para pagar reclamos de defensa del prestatario en esas denuncias.El Departamento de Educación anunció que casi 16,000 estudiantes prestatarios recibirán $415 millones de dólares en defensa del prestatario, una disposición legal que promete alivio de préstamos para los prestatarios defraudados, luego de que descubrió que varias escuelas engañaron a los estudiantes.La agencia federal informó que se descubrió que DeVry University tergiversó sus tasas de colocación laboral. Aproximadamente 1,800 exalumnos de la Universidad DeVry obtendrán alrededor de $71.7 millones de dólares en exenciones totales de defensa del prestatario, después de que el Departamento de Educación descubriera que la institución educativa hizo tergiversaciones sustanciales y generalizadas sobre sus tasas de colocación laboral, y se espera que esa cifra aumente a medida que el departamento continúa revisando las reclamaciones pendientes de los exalumnos de DeVry.Además de los hallazgos de DeVry, el Departamento está anunciando varias otras acciones que proporcionarán aproximadamente $343.7 millones de dólares adicionales en descargas de defensa del prestatario a casi 14,000 exalumnos de varias instituciones.Esto incluye nuevos hallazgos de fraude relacionados con Westwood College y el programa de enfermería en ITT Technical Institute, así como hallazgos recientes sobre los programas de justicia penal en Minnesota School of Business/Globe University y otros $284.5 millones de dólares para más de 11,900 estudiantes que asistieron a instituciones como Corinthian Colleges y Marinello Schools of Beauty, cuyas solicitudes fueron revisadas después de anuncios anteriores de alivio de deuda estudiantil.El Departamento sigue comprometido a dar de alta a los prestatarios cuando la evidencia muestra que su universidad violó la ley y los estándares”. Secretario de Educación Miguel Cardona“Los estudiantes cuentan con que sus universidades sean veraces. Desafortunadamente, los hallazgos de hoy muestran demasiados casos en los que los estudiantes fueron engañados para obtener préstamos en instituciones o programas que no podían cumplir lo que habían prometido”, señaló Cardona.Las acciones de hoy elevan el monto total del alivio de deuda estudiantil aprobado bajo la defensa del prestatario al reembolso de aproximadamente $2 mil millones de dólares para más de 107,000 prestatarios.Afirmaciones engañosas de universidades parecían ser una tendencia“Cuando las universidades y las escuelas profesionales antepongan sus propios intereses a los de los estudiantes, no miraremos hacia otro lado”, dijo Richard Cordray, Director de Operaciones de la Ayuda Federal para Estudiantes.“Estamos agradecidos de contar con fuertes socios de cumplimiento y supervisión, como la Comisión Federal de Comercio y los fiscales generales en Colorado, Illinois y Nuevo México. Estas oficinas proporcionaron evidencia clave que desempeñó un papel importante para llegar a los hallazgos anunciados hoy. En el futuro, tenemos la intención de ampliar nuestra colaboración con socios federales y estatales para servir a los estudiantes”, indicó Cordray.