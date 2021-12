El Departamento de Justicia demanda a Texas por «minimizar los derechos» de los latinos y negros con sus mapas electorales

El Departamento de Justicia demanda a Texas por nuevos mapas electorales

El Departamento de Justicia demandó este lunes a Texas por rediseñar los mapas electorales de forma que, alega, discriminan a los votantes de las minorías latina y negra.La demanda, presentada en el Distrito Oeste de Texas, afirma que el estado viola parte de la Ley de Derecho al Voto.Señala que la gran mayoría del crecimiento demográfico de Texas en la última década se debe a la población latina, negra y asiática, pero los nuevos mapas aprobados por los republicanos, que gobiernan ese estado, no reflejan para estas comunidades una oportunidad mejorada de elegir a sus representantes.En su lugar, asegura el Departamento de Justicia, los mapas agrupan a las comunidades negras y latinas en distritos con formas extrañas, al tiempo que preservan los escaños seguros para los republicanos blancos."Esta no es la primera vez que Texas ha actuado para minimizar los derechos que tienen los ciudadanos pertenecientes a las minorías a la hora de votar", aseguró la fiscal general adjunta, Vanita Gupta."Década tras década, las cortes han determinado que Texas ha promulgado planes de redistribución de distritos que diluyen deliberadamente la fuerza del voto de los votantes latinos y negros y que violan la Ley de Derecho al Voto", reiteró.La demanda cita varios distritos del Congreso en los que los republicanos trazaron líneas forzadas para reducir la proporción de votantes negros y latinos.En el competitivo distrito 23 del oeste de Texas, el mapa recortó zonas cercanas a El Paso y San Antonio para reducir en un 9% la proporción de residentes latinos en edad de votar.En la zona de Dallas, sacó a los residentes negros y latinos de los suburbios del noroeste del distrito de la legisladora Beth Van Duyne, que el año pasado ganó por poco su reelección contra una candidata demócrata negra y latina.En el área de Houston, donde la proporción de la población blanca está disminuyendo, el mapa mantuvo seis de los 10 distritos de la Cámara de Representantes como distritos de mayoría blanca o de pluralidad.Texas ha tenido que defender sus mapas en las cortes después de cada proceso de redistribución de distritos desde que entró en vigor la Ley del Derecho al Voto en 1965, pero éste será el primero desde que una sentencia del Tribunal Supremo dijera que Texas y otros estados con un historial de discriminación racial ya no necesitan que el Departamento de Justicia examine los mapas antes de su aprobación.