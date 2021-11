El Día de Muertos, la significativa celebración mexicana

Un momento en el que los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos. Esta es la historia de la festividad, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.Aunque México está fuertemente influenciado por la cultura estadounidense, la festividad del Día de los Muertos ha resistido y coexistido con la celebración de Halloween.En un principio se pensaba que no tenían relación, pues Halloween era una fiesta pagana y el Día de Muertos un día abocado a la nostalgia, a los que no están. Por eso antes se reprochaba que un festejo suplantara a otro.Pero la globalización y el cine, con películas como Spectre y Coco, han logrado resignificar el Día de Muertos yEl Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones mexicanas más significativas, donde los vivos se preparan para recibir a sus muertos y convivir con ellos.Los orígenes de esta tradición, considerada desde 2003 por la Unesco como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, son anteriores a la llegada de los españoles.Para los antiguos mexicanos, la muerte era eles decir el reino de los muertos o inframundo, y no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio.Los antiguos mexicanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de deceso que había tenido y su comportamiento en vida.Durante la época prehispánica, esta festividad se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar, el cual iniciaba en agosto y duraba 30 días.Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos.El 1 es el día de Todos los Santos y el 2 el día de los Fieles Difuntos. Se reza y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones. Al terminar la celebración, se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda.Hay quienes empiezan los festejos el 28 de octubre, cuando recuerdan a quienes perdieron la vida de manera violenta. Mientras que el 30 y 31 de octubre se honra a los niños, en especial a los que murieron sin ser bautizados.El altar de muertos es un elemento fundamental en esta celebración. Se cree quepara convivir con la familia ese día y degustar los alimentos de la ofrenda.A nivel social, los mexicanos la expresan de una manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas 'calaveritas' en donde en tono burlón hablan de varios personajes y de su muerte.Las ofrendas contienen elementos que invitan al espíritu de los difuntos a viajar desde el mundo de los muertos al de los vivos: imágenes de los difuntos, cruces, copal, papel picado, velas y veladoras, agua, flores, comida, pan, calaveras y bebidas.El cempasúchil, una planta originaria de México y de Centroamérica que se utiliza como adorno en las ofrendas y altares,durante la visita que hacen estos días porque se supone que guarda el calor del sol y su aroma los llama.Además de los muertos y los dioses, otro de los personajes comunes es el perro, que según la tradición ayudaba en el Mictlán a hallar a los muertos el camino a su destino final.En el siglo XX se añadió, la mujer calavera creada por el grabador José Guadalupe Posada, y los alebrijes, una artesanía hecha de cartonería y con colores vibrantes que representan animales fantásticos.En 2020, la pandemia por coronavirus obligó a realizar esta festividad de manera híbrida: en algunos se mantuvieron abiertos, en otros, se suspendieron las visitas o se restringió el número de asistentes.Este año, con 29 de 32 entidades en semáforo de bajo riesgo,