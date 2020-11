"El dilema de las redes sociales" de Netflix:

Secretos de los dueños de las redes para engancharnos y manipularnos, según el documental.



"Si no pagas por el producto, el producto eres tú". En agosto, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Mark Zuckerberg superó los US $100.000 millones. Solo durante la pandemia de coronavirus, el fundador de Facebook habría ganado más de US$30.000 millones.





Herramientas diseñadas para engancharnos y manipularnos. Una de las voces principales del documental es Tristan Harris, un exingeniero de Google que trató de advertir a sus colegas sobre el riesgo de adicción a los usuarios, y dice que fue ignorado.





Falsas recompensas. Los profesionales detrás de las redes sociales trabajan, según el documental, construyendo puentes entre la psicología y la tecnología. Los entrevistados describen métodos para manipular las emociones a través de la dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer, la alegría y el bienestar.





Seguridad x Inseguridad. El psicólogo social Jonathan Haidt dice en el documental que las redes están directamente relacionadas con el aumento de casos de depresión y ansiedad, especialmente entre niños y adolescentes. En él, esto se ilustra con el caso de una niña que cae en depresión después de recibir una crítica sobre una característica física.



Hilado con testimonios de algunos ex ejecutivos de las empresas más grandes de Silicon Valley y de académicos, la película describe la adicción e impactos negativos de las redes sociales como resultado de las estrategias diseñadas para manipular emociones y comportamientos, y mantener conectados a los usuarios.Explican que cuantas más horas pasa un usuario conectado a sus redes sociales, más información sobre hábitos, gustos y características de consumo exponen. Esta información es recopilada y organizada con algoritmos que organizan los “me gusta” y los comentarios, analizan los tiempos de lectura y la exposición a las imágenes, y alimentan enormes servidores.En "El dilema de las redes sociales", describe las herramientas que se crean para mantener a los usuarios "distraídos" mientras los anunciantes ganan dinero.Una de las más claras sería el desplazamiento automático, una estrategia desarrollada para que la experiencia de red no tenga fin y el usuario permanezca conectado.Las notificaciones, a su vez, se describen como una de las herramientas más eficaces para atraer a los que están fuera y mantener a los que ya están conectados.Mediante sistemas de "recompensa inmediata", como los "me gusta" o los comentarios positivos, las redes sociales crean métodos de navegación capaces de estimular la circulación de la dopamina a niveles sin precedentes.La tendencia se refleja en las cifras de suicidios de niños registradas en los últimos años. Según el documental, este escenario no es resultado del uso irresponsable de las redes sociales, sino de la forma irresponsable en la que las redes tratan a sus usuarios.