El Ejército de Estados Unidos dará de baja a los soldados que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19

La secretaria del Ejército, Christine Wormuth, instruyó a los comandantes a iniciar “procedimientos de separación administrativa involuntaria”contra los soldados no vacunados que no tienen una solicitud de exención aprobada o pendiente.La orden de baja se aplica a los soldados regulares del Ejército, los soldados del componente de reserva en servicio activo y los cadetes.“La preparación del Ejército depende de soldados que estén preparados para entrenar, desplegar, pelear y ganar las guerras de nuestra nación”.“Los soldados no vacunados presentan un riesgo para la fuerza y ​​ponen en peligro la preparación”, agregó.Los miembros del servicio dados de baja durante estos procedimientos no recibirán un pago por separación involuntaria y es posible que deban devolver bonos de incentivo u otra compensación especial que hayan recibido, según el Ejército.En agosto el Pentágono hizo obligatoria la vacuna para todos los miembros del servicio, la gran mayoría, un 98%, de soldados activos ha recibido al menos una dosis de la vacuna de COVID-19, según el secretario de Defensa Lloyd J. Austin III.El Ejército dijo que los comandantes relevaron a seis de sus líderes, incluidos dos comandantes de batallón, y hasta el 26 de enero emitieron 3,073 reprimendas escritas a oficiales generales y soldados por rechazar la orden de vacunación.La orden del Ejército de retirar a los soldados no vacunados, es la más reciente por parte de una rama militar de Estados Unidos en medio de la pandemia. Otras divisiones militares, como la Fuerza Aérea y la Marina, ya han retirado a los miembros del servicio no vacunados.Los esfuerzos del Ejército llegan la misma semana en que el presidente, Joe Biden, alentó a los estadounidenses a vacunarse, luego de la muerte de más de 900,000 personas a causa del virus.“Hoy, nuestra nación marca otro hito trágico”, dijo Biden en un comunicado. “Cada alma es insustituible”.El presidente también les recordó a los estadounidenses que la nación ahora tiene “más herramientas que nunca para salvar vidas y combatir este virus, y las vacunas siguen siendo nuestra herramienta más importante”.“Las vacunas y los refuerzos han demostrado ser increíblemente efectivos y ofrecen el más alto nivel de protección”, dijo el presidente. “250 millones de estadounidenses han dado un paso adelante para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades al recibir al menos una vacuna, y como resultado hemos salvado más de un millón de vidas estadounidenses”, manifestó.