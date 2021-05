El elevador de cristal más alto del mundo estará en Nueva York

La estructura, denominada ‘Levitation’, será instalada en el rascacielos One Vanderbilt, el cual está programado para inaugurarse el próximo otoño. Forma parte de la campaña para impulsar el turismo de la ciudad impulsada por el alcalde de la ciudad.A finales de este año, la ciudad de Nueva York se podrá observar desde otra perspectiva, la de un elevador de cristal que ascenderá y descenderá por un rascacielos de más de 1,400 pies de altura.La empresa constructora SL Green dio a conocer esta semana que será en octubre cuando se inauguré el edificio 'One Vanderbilt' que contará con el ascensor de nombre ‘Levitation’.El anuncio del punto de observación se dio poco después de que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunciara una campaña de para impulsar el turismo de la ciudad de $30 millones.El número de visitantes a Nueva York ha caído de 66.6 millones en 2019 a 22.3 millones en 2020 a causa de la pandemia covid-19.Una característica especial del elevador, que llegará a 1,210 pies de altura, es que subirá por fuera de la estructura con lo que, quienes no sufran vértigo, podrán admirar una vista fuera de lo común.“Hemos creado un destino que ofrece una experiencia interactiva que será recordada durante toda la vida con las mejores vistas amplificadas de toda la ciudad de Nueva York”, aseguró Marc Holliday, presidente y director ejecutivo de SL Green en el comunicado.El ascensor es parte de un conjunto de elementos de entretenimiento que tendrá el rascacielos, como restaurantes y galerías que, según sus creadores, ha costado más de $3,300 millones.El equipo de la agencia creativa de nuevos medios Kenzo Digital ha diseñado una instalación de arte inmersivo para la plataforma de observación que pronto se dará a conocer.Summit One Vanderbilt se suma a la serie de puntos altos de observación conocidas en la ciudad, que incluye el observatorio Top of the Rock de seis niveles en el Rockefeller Center, donde las cubiertas superiores están ubicadas a 850 pies sobre el nivel de la calle.En 2019, el Empire State Building también lanzó una nueva plataforma de observación en el piso 102 con una altura de 1.250 pies sobre el nivel de la calle.