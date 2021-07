El equipo de natación gana las primeras medallas de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

Los nadadores obtuvieron 1 oro, 2 platas y 3 bronces en el segundo día de Tokyo-2020 después de terminar el primer día de competición sin metales por primera vez en casi 50 años. El USA Team también logró otro oro en tiro en carabina y un bronce en skateboarding.El equipo de natación puso fin a la sequía de medallas de Estados Unidos después de terminar el primer día de competición olímpica sin ningún metal por primera vez en casi 50 años: los nadadores lograron 6 de las 8 preseas ganadas el domingo.Chase Kalisz y Jay Litherland estrenaron el medallero llevándose el oro y la plata respectivamente en los 400 metros estilos individual masculino."¡U-S-A! U-S-A!", coreó un pequeño grupo de entregados compañeros en el Centro Acuático de Tokio, prácticamente vacío debido al estado de emergencia impuesto en la capital nipona para frenar la propagación de casos COVID-19 y que impide la presencia de aficionados en las gradas.Preguntado por qué era más emocionante, ganar su primera medalla de oro o ganar el primer metal de Estados Unidos en estos Juegos Olímpicos, Kalisz no quiso escoger: "¡Las dos cosas son increíbles!", dijo."Somos el Team USA y, al final, la natación de Estados Unidos tiene una sólida historia de lograr las cosas cuando se necesita", aseguró el nadador. "Y esto es algo de lo que realmente nos enorgullecemos y que hemos hecho constantemente desde entonces", reconoció.Las nadadoras Emma Weyant y Hali Flickinger aumentaron el medallero estadounidense ganando la plata y el bronce respectivamente en 400 metros estilos individual femenino.La jornada de natación concluyó con el bronce de Kieran Smith en 400 metros libres y el bronce del equipo femenino en relevos 4x100 metros libres.Estados Unidos también cosechó éxitos fuera del Centro Acuático de Tokio. William Shaner subió a lo más alto del podio tras imponerse en la final de 10 metros carabina de aire comprimido masculino.Jagger Eaton, de su lado, se colgó el bronce en skateboarding, modalidad que debutó como disciplina olímpica en Tokio.Este botín dejó atrás un inicio de competición sin medallas para la delegación de Estados Unidos, algo que no sucedía en casi medio siglo."La última vez que ocurrió fue en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich", tuiteó el sábado el historiador de los Juegos Olímpicos Bill Mallon.El equipo estadounidense tampoco ganó ninguna medalla en el primer día de los juegos de invierno que se celebraron en Corea del Sur en 2018.Las predicciones hicieron pensar que las primeras medallas en Tokio vendrían de la mano de los arqueros. Pero no fue así."Todavía estoy un poco sorprendido" del resultado, contó Brady Ellison, plata y bronce en Río-2016, al diario USA Today. “Nos metimos en ese estadio y tiré a la izquierda", explicó.Estados Unidos ha dominado los últimos 6 Juegos Olímpicos de Verano, incluyendo el mayor número de medallas de oro. En Río ganó un total de 121 metales, estableciendo un nuevo récord mundial.El segundo día de competición también supuso el esperado debut del equipo de gimnasia femenina, capitaneado por la campeona olímpica Simone Biles y que aspira a un tercer oro consecutivo.Sin embargo, el grupo de cuatro mujeres no tuvo el mejor de los inicios y terminó en segundo lugar la fase de clasificación, por detrás de Rusia, que logró una puntuación por equipos de 171,629, más de un punto que las estadounidenses.Es la primera vez en más de una década que las estadounidenses no son líderes al final de una prueba importante.Biles encabezó el concurso completo con un total de 57,731 puntos, pero le faltó su precisión habitual. La joven, de 24 años, cometió errores importantes en tres pruebas.