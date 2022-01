El FBI identifica al secuestrador de la sinagoga de Texas

Un equipo de élite de rescate de rehenes del FBI irrumpió en una sinagoga en Colleyville, Texas, el sábado por la noche, y recuperó de manera segura a tres rehenes después de una situación de casi 11 horas, informaron funcionarios federales y locales.El único sospechoso, identificado por el FBI como Malik Faisal Akram, de 44 años, está muerto, agregaron las autoridades. El FBI confirmó que Akram es ciudadano británico.Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo en un correo electrónico que el gobierno estaba "al tanto de la muerte de un hombre británico en Texas y está en contacto con las autoridades locales", pero no llegó a confirmar que era el mismo hombre que el secuestrador."Oraciones respondidas. Todos los rehenes están vivos y a salvo", tuiteó el gobernador Greg Abbott unos 20 minutos después de que se escucharan disparos y un gran banco en dirección a la sinagoga.El sospechoso está muerto, según el jefe de policía de Colleyville, Michael Miller."En algún momento alrededor de las 9 p.m., el HRT, el equipo de rescate de rehenes, irrumpió en la sinagoga y rescataron a los tres rehenes, y el sujeto falleció", dijo el jefe Miller.Las autoridades identificaron al presunto secuestrador, pero no pueden revelar su identidad al público en este momento, dijo Matt DeSarno, el agente especial a cargo del FBI Dallas, en una conferencia de prensa.Agregó que aún no hay señales de que esto sea parte de "cualquier amenaza en curso", y que los investigadores creen que el sospechoso se centró en "un tema que no amenazaba específicamente a la comunidad judía".Habrá más investigaciones sobre los contactos y motivos del sospechoso, y las autoridades ya están en contacto con socios en otros países, dijo DeSarno.Los cuatro rehenes rescatados están ilesos y pronto se reunirán con sus familias, agregó.El FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas acudieron a una situación de rehenes en la Congregación Beth Israel, según la sargento de policía de Colleyville, Dara Nelson.Los funcionarios encargados de cumplir con la ley dijeron que la situación pudo haber sido motivada por el deseo de liberar a Aafia Siddiqui, quien está cumpliendo una condena de 86 años en una instalación en Texas.El FBI entrevistó a una rabina de la ciudad de Nueva York que habló con el secuestrador hoy, según dos funcionarios informados sobre la investigación.Ella es una rabina muy conocida que no tiene conexión con el secuestrador. Según el funcionario, el secuestrador le dijo que Siddiqi fue incriminada y quiere que la liberen. El rabino de la congregación que está retenido como rehén llamó a la rabina de la ciudad de Nueva York a pedido del secuestrador.Siddiqi fue condenada en 2010 por siete cargos, incluido intento de asesinato y robo a mano armada contra agentes estadounidenses en Afganistán.Según la sargento Nelson no hay heridos en este momento, y agregó que la policía evacuó el área."Los negociadores del FBI son los que tienen contacto con la persona en el edificio", aseguró Nelson. No hay "ninguna amenaza para el público en general" en este momento, agregó Nelson.La toma de rehenes tuvo lugar mientras la congregación estaba en medio de su servicio matutino, que se estaba transmitiendo en vivo por Facebook.Esa transmisión en vivo pareció capturar parte del incidente antes de que fuera eliminado. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley revisaron la transmisión y la están usando para recopilar pistas sobre el incidente y las personas involucradas.“Actualmente ejecutamos operaciones SWAT alrededor de la cuadra 6100 de Pleasant Run Rd”, dijo el Departamento de Policía de Colleyville. "Todos los residentes en el área inmediata están siendo evacuados. Evite el área".“Le pedimos que continúe evitando el área. Continuaremos brindando actualizaciones a través de las redes sociales”, indicó la policía.El presidente Biden ha sido informado sobre el desarrollo de la situación en una sinagoga de Texas y los principales miembros de su equipo de seguridad nacional están en contacto con los líderes federales encargados de hacer cumplir la ley, según un tuit de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.En un tuit publicado el sábado por la noche, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que está siguiendo de cerca la situación en Colleyville. "El Departamento de Seguridad Pública de Texas está en la escena de la tensa situación de rehenes en Colleyville, Texas. Están trabajando con equipos locales y federales para lograr el mejor y más seguro resultado”, tuiteó el gobernador.El Departamento de Policía de Dallas está desplegando patrullas adicionales a las sinagogas de Dallas y otros sitios como medida de precaución, tuiteó el alcalde de la ciudad de Dallas, Eric Johnson, el sábado por la noche.Colleyville se encuentra a unos 24 kilómetros al noreste de Fort Worth.La Congregación Beth Israel (CBI) está afiliada a la Union for Reform Judaism, cuyo sitio web indica que la congregación atiende a 157 familias.La sinagoga, establecida en 1999 con 25 familias de miembros, fue la primera congregación judía en el noreste del condado de Tarrant, según el sitio web de CBI. La comunidad de CBI abrió oficialmente las puertas de su nuevo edificio en 2005.La CBI celebra los servicios del Sabbat por la mañana todos los sábados, y tanto los miembros como los no comunitarios pueden verlos desde casa en la transmisión en vivo, una práctica que muchas sinagogas han adoptado a raíz de la pandemia.Stacey Silverman aseguró haber visto la transmisión en vivo durante más de una hora, escuchar al sospechoso despotricar y delirar a veces cambiando entre decir "No soy un criminal" y disculparse por la situación. El sospechoso cambiaba entre idiomas y "gritaba histéricamente".Debido a la pandemia, la gran mayoría de las personas no han asistido personalmente a los servicios, dijo Silverman, que también indicó que la gran mayoría de los miembros de la sinagoga han estado viendo los eventos en línea.Según los reportes, el sospechoso también habló una y otra vez sobre cuánto odia a los judíos y que por eso estaba allí, afirmó Silverman."En cualquier momento, pensé que iba a haber un disparo", comentó Silverman, y agregó que el sospechoso afirmó tener una bomba.Silverman ha sido miembro de la Congregación Beth Israel durante 13 años.¿Quien es Aafia Siddiqui?En 2010, Siddiqui fue sentenciada a 86 años de prisión por un juez federal de Nueva York luego de un juicio de 14 días. Un jurado la encontró culpable de intento de asesinato de ciudadanos estadounidenses y empleados del gobierno, así como de agredir a funcionarios y empleados estadounidenses.Según una acusación federal, Aafia Siddiqui, una científica pakistaní que se graduó del Instituto de Tecnología de Massachusetts y obtuvo un doctorado de la Universidad de Brandeis, fue detenida para ser interrogada por la Policía Nacional Afgana en 2008, y señaló que encontró notas escritas a mano que se referían a posibles objetivos de un “ataque con grandes bajas”.Cuando un grupo de estadounidenses intentó hablar con ella, los fiscales dijeron que logró agarrar el rifle de un soldado estadounidense y abrió fuego contra el equipo de interrogatorios, aunque nadie resultó herido por los disparos. En el juicio, uno de los hombres en la sala testificó que ella era "una visión de odio", según los registros judiciales.En la sentencia, el juez determinó que se aplicaba un realzamiento de terrorismo a sus delitos, citando declaraciones que había hecho y que el juez concluyó que demostraban sus acciones y su intención de tomar represalias contra el gobierno de Estados Unidos, incluyendo "Odio a los estadounidenses" y "Muerte a Estados Unidos".La defensa de Aafia Siddiqui era incompetente para ser juzgada, pero Siddiqui se enfrentó repetidamente con sus defensores y le dijo al juez en la sentencia: “Si alguien piensa que es mi paranoia o lo que sea, no soy paranoica. No estoy mentalmente enferma. No estoy de acuerdo con eso". También expresó su creencia de que Israel “organizó el 11 de septiembre”.Su condena ha sido objeto de protestas periódicas en EE.UU. y en el extranjero. La Fundación Aafia, un grupo que lleva su nombre, ha organizado manifestaciones frecuentes. Ese grupo ha afirmado que fue agredida en prisión el año pasado. Su familia ha dicho en entrevistas que ella no es terrorista.Durante una crisis mortal de rehenes en Argelia en 2013, un portavoz de un grupo militante ofreció liberar a los rehenes si Aafia Siddiqui era liberada de la prisión de EE.UU., junto con el autor intelectual del World Center Attack de 1993, el jeque Omar Abdel Rahman, quien desde entonces murió en prisión.Siddiqui se encuentra actualmente recluida en un centro médico que forma parte de una prisión federal en Fort Worth, con una fecha de liberación fijada para 60 años.