El fenómeno de La Niña podría empeorar la temporada de tornados de este año

como lo hizo en la mortal temporada de 2011

Un brote masivo de aire frío, impulsado por el fenómeno de La Niña, sobre el centro de Estados Unidos a principios de febrero estableció cientos de récords de temperaturas frías, poniendo a prueba la red eléctrica en Texas y dejando a millones sin electricidad.¿Suena familiar?Era el año 2011, cuando un patrón meteorológico moderado del fenómeno de La Niña y una corriente en chorro activa generaron un escenario que es casi idéntico al que hemos experimentado hasta ahora en 2021.Los eventos climáticos que siguieron a la ola de frío extremo de 2011 ahora tienen a los meteorólogos preocupados porque Estados Unidos podría tener una actividad de tornados superior a lo normal esta primavera.Los últimos meses han dado señales de un fenómeno de la La Niña más fuerte que el del invierno de 2010-2011. Entonces, la pregunta es si esta primavera continúa reflejando ese año, que terminó siendo el más costoso registrado en tornados y el más mortífero en casi 100 años.«La temporada de condiciones climáticas severas es realmente una colección de varios eventos climáticos cortos, y anticipar eventos individuales en tiempos de espera prolongados suele ser complicado», le dijo a CNN Sam Lillo, investigador atmosférico de la Universidad de Colorado Boulder.«Lo que podemos decir en cambio es si la probabilidad de que los ingredientes se unan para estos eventos es mayor o menor de lo normal: este año, es mayor de lo normal».La temporada de tornados más mortífera de la historia moderna por La NiñaLa notable temporada de tornados de 2011 fue la más mortífera de los tiempos modernos, con más de 550 muertes, solo superada por el total de 794 muertes por tornados de 1925.Casi todas las muertes por tornados en 2011 ocurrieron durante los meses extremadamente activos de abril y mayo. Solo en abril hubo 875 tornados confirmados, más que cualquier mes registrado. El superestallido del 27 de abril registró 226 tornados, la mayor cantidad de tornados jamás observados en un solo día, incluidos tornados destructivos en Birmingham y Tuscaloosa, Alabama.Unas pocas semanas después,Joplin, Missouri, fue golpeado por un tornado EF5 de gran escala que mató a más de 160 personas. Fue el tornado más mortífero en más de 60 años, así como el tornado más costoso registrado, con casi US$ 3.000 millones en daños directos.«Mirando hacia atrás en 2011, fue una gran magnitud de la cantidad de eventos, el hecho de que tantos golpearon áreas pobladas y, por supuesto, el costo increíblemente alto en términos de muertes, lesiones y daños en dólares», dijo Bill Bunting, jefe de operaciones de pronóstico del Centro de Predicción de Tormentas (SPC) del Servicio Meteorológico Nacional.Si bien las características climáticas localizadas y de pequeña escala desempeñaron un papel en estos dos días trágicos, vale la pena analizar los patrones climáticos generales a gran escala que alimentaron la histórica temporada de tornados de 2011 para determinar el riesgo de días similares este año.«Cada año tiene algún potencial (de brotes de tornados); es solo una cuestión de tratar de predecir con precisión, con el mayor tiempo de anticipación posible, dónde es probable que esté esa área y luego asegurarse de que las personas estén preparadas y tengan un plan», dijo Bunting.Pronóstico activo de tornados para esta primavera por La NiñaPara pintar una imagen de cómo será el clima de las próximas semanas y meses, los pronosticadores miran al fenómeno de La Niña y otros patrones climáticos y meteorológicos globales, como la Oscilación del Ártico (que es diferente al vórtice polar), para elaborar los llamados pronósticos subestacionales.Lillo ejecuta uno de estos modelos que «se enfoca en las partes lentas y predecibles de la atmósfera» para crear pronósticos con varias semanas de anticipación. Los modelos de predicción como este son importantes para cosas como los pronósticos estacionales de temperaturas, que se utilizan en los mercados de comercio de energía, y los pronósticos de la temporada de huracanes publicados cada año por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).El modelo de Lillo predijo recientemente, con un mes de anticipación, el vórtice polar que se apoderó del centro de Estados Unidos en febrero. Ahora, el enfoque cambia a lo que estos patrones a largo plazo podrían revelar a medida que nos adentramos en la temporada de tormentas severas de primavera.«En general, los pronósticos muestran crestas con temperaturas superiores a lo normal en el sur, más frías en el norte, y ese gradiente de temperatura mejora la corriente en chorro en el centro de Estados Unidos», dijo Lillo. (La corriente en chorro es la principal vía de tormenta en las latitudes medias del hemisferio norte y divide el aire más frío hacia el norte y el aire más cálido hacia el sur).Durante La Niña, las diferencias de temperatura más fuertes tienden a desarrollarse entre el aire caliente y húmedo en el sur de Estados Unidos y el aire más fresco y seco hacia el norte. Esto establece una corriente en chorro más rápida que puede condiciones climáticas severas.«La corriente en chorro más rápida tiene todo el potencial para sistemas de tormentas más fuertes y condiciones climáticas severas», dijo Lillo.En marzo, el sur de Estados Unidos es históricamente el área donde las tormentas severas, incluidos los tornados, son más probables. Luego, a medida que el hemisferio norte comienza a calentarse, la diana de los tornados se desplazará desde el oeste hacia el centro de Estados Unidos y, finalmente, hacia el norte, hacia las llanuras del norte, cuando llegue el verano.«El patrón de la corriente en chorro no es desfavorable para el clima severo, ya que nos acercamos un poco más tarde a marzo y ciertamente más allá», dijo Bunting. «Si ese patrón se mantiene, los campos de vientos muy fuertes a lo largo de la costa del golfo cerca del aire cálido y húmedo sugieren que la costa del golfo en el corto plazo puede ser un área para observar de cerca».Cómo se relaciona La Niña con los tornadosSimilar a este año, un fenómeno de La Niña moderado fue la característica principal en 2011. La Niña, y su contraparte, El Niño, pueden jugar un papel importante en los patrones de la posición de la corriente en chorro, la temperatura y la precipitación en Estados UnidosLas condiciones de El Niño o La Niña en los meses de invierno pueden usarse para ayudar a identificar la frecuencia de los tornados durante el pico de la temporada de tormentas severas en la primavera, según han encontrado estudios recientes.«El flujo de aire cálido y húmedo del Golfo de México aumenta en fuerza durante las primaveras que vienen después de La Niña, lo que produce el combustible necesario para formar tormentas», dijo Jason Furtado, profesor asistente de meteorología en la Universidad de Oklahoma.«El flujo más fuerte aumenta la cizalladura del viento en niveles bajos que también favorece la formación de tornados y granizadas», agregó Furtado.Los últimos meses han presentado a La Niña más fuerte desde 2011, y se espera que este patrón continúe impactando el tiempo durante los próximos meses, a través del corazón de la temporada de condiciones climáticas severas, según el Centro de Predicción del Clima de la NOAA.Planifica dónde resguardarte ante los posibles estragos de La NiñaSi bien las tormentas severas ocurren durante todo el año en Estados Unidos, la hora pico para las tormentas severas es durante la primavera meteorológica, que incluye marzo, abril y mayo.En lo que va del año, solo ha habido 27 informes de tornados, lo que está muy por debajo de lo normal. Durante los últimos 15 años, Estados Unidos ha promediado alrededor de 130 informes de tornados durante los primeros días de marzo.Pero no son solo los informes de tornados los que han bajado. Los informes de granizo y vientos dañinos también están por debajo del promedio en lo que va del año.«Ha habido muchas temporadas que han comenzado tranquilas y luego hicieron todo lo contrario», dijo Bunting.2011 también comenzó por debajo del promedio para los informes de tornado y granizo durante gran parte de marzo, según los datos compilados por el SPC, antes de acelerarse rápidamente durante el resto de la primavera.El próximo pronóstico depende de dónde terminará la corriente en chorro en las próximas semanas.Ahora es el momento de revisar sus planes de clima severo. Conoce dónde encontrar tu pronóstico local diario. Ten varias formas de recibir alertas y advertencias de tormentas y tornados severos: a través de alertas de emergencia inalámbricas, radio meteorológica de la NOAA, estaciones de noticias locales y más. Y ten un lugar fijo para refugiarte en casa, trabajo o escuela si ocurre un tornado.Bunting aconsejó: «Esta es la época del año en la que tenemos que empezar a pensar un poco más sobre el potencial de tormentas severas y desarrollar esa planificación previa al evento».