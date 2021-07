El futuro de DACA

Biden se reunirá con un grupo de legisladores demócratas para discutirlo

El encuentro se producirá este jueves y ocurre días después de la decisión de un juez en Texas que prohibió las nuevas solicitudes del programa, en medio de las negociaciones para aprobar un paquete de $3.5 billones que podría incluir un camino a la ciudadanía para los beneficiarios.La reunión se producirá luego de que una corte federal en Texas asestara un duro golpe al programa que protege de la deportación a más de 650,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos de la mano de sus padres sin autorización, cuando aún eran niños.Entre los legisladores que acudirán se encuentran los senadores Dick Durbin, Bob Menéndez, Catherine Cortez Masto, Alex Padilla; y los representantes Ray Luján, Raul Ruiz, Linda Sánchez, Lucille Roybal-Allard y Pete Aguilar.La vicepresidenta, Kamala Harris, se reunió la semana pasada con beneficiarios de DACA, así como con inmigrantes en una situación similar que no calificaron a este programa, en la que escuchó cómo los estaba afectando la última decisión judicial.La medida judicial le impide al Gobierno seguir procesando nuevas solicitudes tras considerar que el programa es ilegal, aunque permite a las personas que ya se encuentran dentro del programa que renueven su protección, tras considerar que “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia”.Biden ha prometido que el Gobierno apelará el fallo del juez Andrew Hanen ante la Corte Suprema. Si la medida es revocada por un tribunal superior, la Administración podría aprobar nuevas solicitudes de DACA. Pero no está claro que la corte, de mayoría conservadora, vaya a mantener el programa.Por ello, activistas y expertos legales argumentan que la mejor manera de proteger el destino de los soñadores sería a través de un paquete legislativo, cuya autoridad no podría ser cuestionada por las cortes como la de una orden ejecutiva.El programa fue creado en 2012 gracias a una orden ejecutiva del entonces presidente, Barack Obama. Pero los republicanos lo han desafiado numerosas veces, alegando que había excedido sus atribuciones del ejecutivo.La reciente decisión judicial ha puesto apremio a la aprobación de una ley que proteja de manera definitiva a los dreamers, lo que ha estado bloqueado en el Congreso durante años.“En repetidas ocasiones he pedido al Congreso que apruebe la Ley de Promesa y Sueño Estadounidense (American Dream and Promise Act), y ahora renuevo ese llamado con la mayor urgencia. Tengo la ferviente esperanza de que a través de la reconciliación u otros medios, el Congreso finalmente brinde seguridad a todos los dreamers, que han vivido demasiado tiempo con miedo", declaró Biden el día que se dio a conocer el fallo del tribunal en Texas.Los demócratas presentaron un ambicioso programa social en el Senado a principios de julio que podría incluir un camino a la ciudadanía para los dreamers, los beneficiarios del TPS y posiblemente también los trabajadores esenciales y del campo.Esta medida podría aprobarse mediante un procedimiento de reconciliación, una modalidad legislativa de uso muy limitado que permitiría sacarlo adelante pese a la obstrucción republicana. Se espera que ese sea uno de los puntos que toque Biden y el grupo de legisladores demócratas este jueves.