El Gobierno extiende política fronteriza de la era Trump

De manera indefinida

El Gobierno del presidente Joe Biden extenderá de manera indefinida una política de la era Trump que permite la expulsión rápida de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, informaron este lunes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.La orden de salud pública, conocida como "Título 42", fue invocada a comienzos de la pandemia de coronavirus y ha recibido críticas por parte de defensores de los inmigrantes, abogados y expertos en salud que argumentan que no tiene base en términos sanitarios y pone a los migrantes en peligro.Cientos de miles de inmigrantes, incluidos solicitantes de asilo, han sido rechazados en la frontera sur de Estados Unidos como consecuencia de esta orden.En un comunicado de este lunes, la agencia dice que, con base en la determinación de la directora, la "introducción de tales no ciudadanos, independientemente de su país de origen, que migran a través de Canadá y México hacia Estados Unidos, crea un peligro grave de introducción del covid-19 en Estados Unidos, y el peligro aumenta tanto con la introducción de tales no ciudadanos que es necesaria una suspensión temporal para proteger la salud pública".Los CDC dijeron que revisarían la información más reciente relacionada con la pandemia y los expertos en salud pública asociados cada 60 días para "garantizar que la orden sigue siendo necesaria para proteger la salud pública".En una presentación judicial hecha el lunes por la tarde, un funcionario de alto grado del Departamento de Seguridad Nacional describió el panorama funesto de lo que sucedería si se levantara la orden de salud pública, citando una oleada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México que ha desbordado las instalaciones.