El gobierno pide comentario público sobre instalaciones para Menores No Acompañados

El gobierno publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) un llamado para recibir comentario público sobre los centros o instalaciones para albergar a Menores No Acompañados (UAC), inmigrantes indocumentados menores de edad detenidos en la frontera por las autoridades federales de inmigración.El anuncio se registra casi ocho meses después de la toma de posesión de Joe Biden, quien prometió establecer un sistema migratorio más justo basado en el respeto al debido proceso migratorio.Desde el 2013 el gobierno federal enfrenta una crisis migratoria sin precedentes en la frontera con México, tras la llegada de miles de migrantes que vienen en busca de asilo. Entre ellos, cientos de UAC, la mayoría procedentes de Centro América y México.Por ley, los menores procedentes de países no fronterizos (México o Canadá) son deportados de manera acelerada previo aviso a las autoridades consulares de sus respectivos países, a menor de que el menor tenga un miedo creíble de ser devuelto.El resto detenido y procesado bajo el amparo de la ley TVPRA de 2008 y el Acuerdo Judicial Flores de 1997. Ambas regulaciones estipulan que un juez de inmigración debe decidir sus futuros e el país.Opinión del públicoDesde que la crisis fronteriza fue reconocida en julio de 2014, el número de UAC detenidos en la frontera ha ido en aumento. Si bien los números de detenciones bajaron en gran parte del 2020 debido a la pandemia del coronavirus, tras la elección de Biden y los primeros seis meses de su gobierno, las cifras han aumentado considerablemente.El 23 de marzo el programa de Menores No Acompañados del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) registró 11,551 menores detenidos en diversos centros a nivel nacional (la mayoría ubicados en estados fronterizos con México). El 26 de abril la cifra de UAC detenidos era de 22,103.Una vez detenidos en la frontera, los UAC de países no fronterizos y aquellos con miedo creíble, son entregados al HHS para, en un plazo de 20 días, de conformidad con el Acurdo Flores, ser entregados a familiares o tutores legales en Estados Unidos mientras continúan sus procesos migratorios (de deportación donde tienen la oportunidad de solicitar asilo).En caso de no tener tutores, son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del HHS, quien asume las custodias y vela por el cumplimiento de los procesos migratorios.Pero desde 2014 a la fecha innumerables criticas han surgido por el trato dato a los UAC en los centros de cuidado. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han señalado que estos centros no cumplen con los requerimientos del Acuerdo Judicial Flores y que en muchos casos los derechos de los menores no son respetados, entre ellos el acceso a representación legal.Los planesEl gobierno busca cambiar el sistema y mejorar las condiciones y el trato a los UAC mientras permanecen detenidos en espera de resolver sus fututos en los tribunales de inmigración, que tienen más de 1.3 millones de casos acumulados y en promedio la resolución de un caso demora más de tres años.El HHS explicó que, previo a la redacción de una regla final que determine el procesamiento de estos menores, solicita el comentario público en cumplimiento con la ley de Procedimiento Administrativo (APA), una regla que el Ejecutivo no siempre ejecuta y los tribunales de justicia han retenido cambios de reglamentos y puestas en vigor de ciertos beneficios migratorios.Los comentarios para redactar la nueva regla que determinará el funcionamiento de centros para el cuidado de UAC finalizará el 4 de octubre, se lee en la convocatoria.El HHS dijo que, a partir de julio, la ORR operamás de 200 instalaciones de proveedores de atención de UAC con licencia en 22 estados. Y que cada estado tiene sus propias normas para el otorgamiento de licencias.Cabe destacar que el Acuerdo Flores de 1997 no permite la privación de menores de edad en centros federales. Por ese motivo las licencias de operación de este tipo de centros caen bajo el rango de centros de cuidado infantil y no centros de detención o de procesamiento.El tipo de centroEl HHS dijo esperar que el período de comentario público y la redacción de la regla final (RFI), busca responder a los desafíos enumerados en el Acuerdo Flores y la Ley TVPRA, entre ellos mejorar el tipo de instalaciones y ofrecer a los UAC cuidados conforme dicta la ley y acceso a una representación legal durante el proceso migratorio.También trata de esclarecer el tipo de licencia que deberían otorgar los estados para el funcionamiento de este tipo de centros, así como identificar los estándares mínimos para el funcionamiento de este tipo de centros.El gobierno dijo además que la nueva regla final deberá esclarecer los derechos de los UAC y los servicios que deben brindar este tipo de centros, incluida “la evaluación de necesidades, desarrollo de planes de atención, desarrolloy servicios educativos, así como servicios legales”.La convocatoria a comentario público también busca mecanismos para seguimiento y vigilancia de los centros, atención médica y dental, planificación familiar, así como servicios y atención médica de emergencia.Una vez el HHS cierre el período de comentario público, debe considerarlos para la redacción final del RFI, documento que también será publicado en el Registro Federal.En la miraEn marzo, medios reportaron que el gobierno de Biden estaba incumpliendo el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que determina plazos máximos de detención de UAC en centros de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), y también en los centros del HHS.Un diario reportó, en base a informes del Departamento de Seguridad (DHS), que el gobierno mantenía un alto número de UAC “en celdas de detención durante más tiempo de lo permitido”, que es de 72 horas máximo, y que funcionarios federales de salud “retrasan aún más” los plazos porque no disponen de suficientes camas ni centros donde recibirlos y puedan continuar con sus procesos migratorios.Ese mismo mes unos 19,000 UAC fueron detenidos en la frontera con México, la cifra más alta registrada en un mes y la evidencia de una crisis que supera la capacidad de respuesta del gobierno.De acuerdo con informes de la Patrulla Fronteriza (CBP), en marzo fueron hallados 18.663 menores (algunos pequeños de sólo 3 años). En mayo de 2019 la cifra de menores no acompañados detenidos fue de 11,475.En mayo de 2014, el año cuando el gobierno de Barack Obama reconoció la crisis, el número de arrestos de niños fue de 10,620.El gobierno de Biden ha dicho que la nueva regla ayudará a humanizar el sistema y cumplir con el debido proceso migratorio, severamente dañado durante el gobierno de Trump.