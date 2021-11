El Gobierno presiona para reducir el pago a las familias migrantes separadas en la frontera tras las declaraciones de Biden

Los abogados que negocian el pago de compensaciones a las familias migrantes que fueron separadas en la frontera por la Administración de Donald Trump aseguran que las declaraciones del presidente, Joe Biden, en una conferencia de prensa el miércoles pueden haber perjudicado las perspectivas de sus clientes.“No es cierto”, dijo Biden el miércoles, “eso no va a ocurrir”. El presidente llegó a calificar las informaciones como "basura".Poco después de los comentarios de Biden, los abogados del Departamento de Justicia se pusieron en contacto con los letrados que representan a las familias migrantes, incluidos los de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).En una declaración el jueves, el director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, dijo: “Los comentarios del presidente y la reacción del Congreso parecen haber afectado a las negociaciones del acuerdo, que, sin duda, se encontraban en un estado inestable”.Aunque las conversaciones aún están en curso, dijo Romero, el Departamento de Justicia “comunicó el miércoles por la noche que las cifras del acuerdo para las familias separadas eran más altas de lo que la negociación podría alcanzar”.Poco después de los comentarios de Biden, Romero opinó que quizá el presidente “no fue completamente informado de las acciones de su propio Departamento de Justicia aún cuando considera que los crímenes cometidos contra miles de familias separadas de sus hijos fueron política gubernamental intencionada".Bajo la política de tolerancia cero de Trump en 2018, más de 5,600 niños fueron separados de sus padres cuando estos cruzaron la frontera de manera ilegal con ellos. Hasta entonces, cruzar la frontera ilegalmente era un delito menor según la ley, que no daba lugar a que los migrantes fueran procesados a nivel federal y, por tanto, separados de sus hijos para ser llevados a prisiones.La Administración Trump no tenía un sistema para reunir después de forma rápida a las familias que separaba.Hoy se estima que más de 1,000 familias siguen separadas, según la Casa Blanca. En muchos casos, los padres fueron deportados a sus países de origen mientras sus hijos permanecían en EE.UU. Y, según los registros judiciales, más de 300 padres de niños separados aún no han sido localizados