El Gobierno rompe la negociación para indemnizar a las familias inmigrantes separadas en la frontera por Trump

El Departamento de Justicia ha roto las negociaciones para acordar una indemnización monetaria a las familias migrantes separadas en la frontera por la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.El Gobierno se centrará ahora en litigar las demandas federales presentadas ante las cortes por estas familias, que alegan daños psicológicos duraderos a causa de las separaciones forzadas y prolongadas, como comentó Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la ACLU y principal negociador en las conversaciones.Como parte de la política de Trump, los agentes de inmigración separaron a miles de niños, desde bebés hasta adolescentes, de sus padres en la frontera sur en 2018, después de haber llegado desde México para pedir asilo en Estados Unidos.En octubre que el Gobierno y los abogados de las familias habían estado en conversaciones para pagar hasta 450,000 dólares por daños a cada persona afectada.Cuando se le preguntó a Biden por esa cifra el 3 de noviembre, el presidente dijo que ese pago no iba a suceder, pero luego rectificó y aseguró que apoyaba el acuerdo aunque no especificó la cifra.A rededor de 5,500 niños fueron separados de sus padres a la fuerza entre 2017 y 2018. Los padres de cientos de esos niños hasta ahora no han sido localizados.Algunos niños, según la demanda, mostraban agotamiento por calor y desnutrición, y fueron retenidos en salas heladas con escasa atención médica.Trump puso fin esta práctica en junio de 2018 por la indignación social al tiempo que una jueza le ordenaba reunificar a las familias.