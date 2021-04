El helicóptero Ingenuity logra realizar su primer vuelo en Marte

Hazaña histórica

El dron de 3.97 libras consiguió levantar vuelo, desplazarse, rotar y regresar al suelo del planeta rojo, informó la NASA. Mimi Aung, gerente del proyecto, señaló en medio de la emoción: "Ahora podemos decir que el ser humano ha volado en otro planeta".El helicóptero Ingenuity ha conseguido realizar el primer vuelo controlado y con motor en el planeta Marte, en una prueba que abriría el camino a futuras exploraciones en el planeta rojo, informó la agencia espacial NASA.El helicóptero viajó a Marte unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó en el planeta el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre."Los datos del altímetro confirman que el Ingenuity ha realizado el primer vuelo de una aeronave con motor en otro planeta", anunció un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro mientras la sala de control aplaudía y celebraba la hazaña histórica.La agencia espacial había planeado originalmente el vuelo para el 11 de abril, pero lo pospuso debido a un problema de software que se identificó durante una prueba de alta velocidad planificada de los rotores de la aeronave.Desde entonces, el problema se resolvió. El dron de 3.97 libras (1.8 kilogramos) de peso y del tamaño de una pelota de fútbol logró hacer su vuelo alrededor de las 03:30 hora de la costa este.Sin embargo, debido a la distancia entre los dos planetas (140,000,000 millas o 225,000,000 kilómetros) los datos no llegaron hasta varias horas después. La NASA comenzó una transmisión a las 6:15 am hora del este.Mimi Aung, gerente del proyecto para Ingenuity en el JPL, señaló: "Ahora podemos decir que el ser humano ha volado en otro planeta" y desbordada por la emoción recordó los seis años de trabajo, a la vez que aseguró que "si no fuera por la covid-19 abrazaría" a todos sus compañeros presentes en la sala.Un desafío en una atmósfera desconocidaSe trata de un desafío porque el aire en Marte es muy delgado: menos del 1% de la presión de la atmósfera de la Tierra.Eso hace que sea mucho más difícil lograr la elevación, a pesar de que será parcialmente ayudado por una atracción gravitacional que es un tercio de la de la Tierra.Los ingenieros de la NASA confirmaron que había conseguido despegar, mantenerse flotando, girarse y aterrizar en el cráter Jezero de Marte.Además de los datos, la agencia recibió una imagen en blanco y negro tomada por el helicóptero de su propia sombra mientras estaba en el aire y un pequeño video grabado por el rover Perseverance, a varios metros de distancia, del vuelo.