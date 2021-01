¡El Holiday Lights Safari celebra su 30vo Aniversario!

Durante 30 años y contando, la reserva ha sido sede del beneficio Holiday Lights Safari. Este evento orientado a la familia, una vez más, ofrecerá una oportunidad inolvidable para que niños y adultos compartan y abrasen el espíritu navideño. Numerosas exhibiciones nuevas, música, temas religiosos y seculares, iluminación programable y exhibiciones nuevas y destacadas cubrirán el parque de cien acres.Desafortunadamente, COVID-19 evitará que el parque brinde acceso a Santa's Village durante este año de aniversario. Es una gran decepción para todos en la reserva que encuentran tanta alegría en compartir el espíritu navideño con los huéspedes que frecuentan esa área. Sin embargo, luego de mucho debate y consideración se concluyó que debido a la distribución de las instalaciones y la gran cantidad de personas que asisten al evento, no habrá una forma efectiva de mantener el distanciamiento social para los invitados o para el equipo. La seguridad y el bienestar de todos han llevado a esta decisión decepcionante. ¡Esperamos que el año siguiente The Village pueda reabrir más brillante y mejor que nunca!Se dedicará más energía y esfuerzo a hacer que la gira en su vehículo sea aún más especial y memorable. Una de las aventuras favoritas es conducir por el Bosque Encantado de Venados, donde manadas de animales se acercan a los vehículos y comen directamente de las manos de la gente. (Hay una tarifa adicional para ingresar al bosque de ciervos). Esta área se ha ampliado para permitir una mayor interacción con los rebaños de animales y facilitar la navegación.La noche aún estará coronada con un recorrido tranquilo en automóvil por el área bíblica inspiradora que incluye un nacimiento de tamaño natural y se realza con exhibiciones del Antiguo y Nuevo Testamento.Las ganancias de este evento benefician directamente a los cientos de animales que residen en Hollywild Animal Preserve, una organización sin fines de lucro 501 (c) 3 desde 1999.Admisión: $ 7 por persona para la gira. La entrada al Enchanted Deer Forest es opcional con un cargo adicional de $ 10 por vehículo, que incluye una bolsa de comida para animales.Horario de Holiday Lights Safari:Vista previa sábado 14 de noviembre 6:00 - 9:00Gira en Auto Abierto 20 de noviembre - 2 de enero 6:00 - 9:00Horario extendido en las siguientes fechas:4 y 5 de diciembre (viernes, sábado) 6:00 - 10:0011, 12 de diciembre (viernes, sábado) 6:00 - 10:0018 - 23 de diciembre (viernes - miércoles) 6:00 - 10:0023 de diciembre - 2 de enero 6: 00-9: 00