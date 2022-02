El IRS cancela un "alarmante" aviso a los contribuyentes por atrasos en impuestos

Es tiempo de declarar impuestos y el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) está tratando de reducir el pánico debido a la pandemia y por los posibles atrasos en las devoluciones.La agencia federal intenta solventar un retraso de seis millones de declaraciones individuales no procesadas que se remontan a 2019, y la semana pasada anunció que suspendería el envío de advertencias automáticas a los declarantes de que sus impuestos están atrasados.“En muchas situaciones, la declaración de impuestos puede ser parte de nuestro inventario de impuestos en papel y simplemente no ha sido procesada”, dijo el IRS en un comunicado.También evitará la angustia, añadió Charlotte Crane, profesora de derecho de la Universidad Northwestern.“Normalmente el IRS tiene computadoras configuradas para enviar avisos a los contribuyentes advirtiéndoles cuando una declaración de impuestos está atrasada”, dijo en un correo electrónico, “pero en este momento hay una gran acumulación de declaraciones de contribuyentes que han sido presentadas pero que aún no han sido procesadas”.Muchos de estos contribuyentes, dijo Crane, “en realidad están al día con el IRS porque han recibido crédito por el pago de los impuestos que se muestran adeudados en esas declaraciones ya sea a través de retenciones, pagos estimados o al presentar la declaración, ya que esos depósitos se hacen antes de que se procesen las declaraciones, aunque sus declaraciones no hayan sido completamente procesadas”.Así, en lugar de enviar “un alarmante aviso automatizado a un contribuyente que ha presentado una declaración que aún no ha sido procesada”, dijo, la agencia está optando por no hacerlo “aunque los computadores del IRS piensen que la declaración sigue sin aparecer”.“Es una medida prudente por parte del IRS”, dijo Brian Marks, que dirige el programa de emprendimiento e innovación de la Universidad de New Haven.“Con esta enorme acumulación de formularios de impuestos sin procesar como resultado de la pandemia, este es un enfoque sabio”, dijo. “Ayuda a minimizar la confusión y ayudará al IRS a seguir con su tarea principal, que es procesar los formularios de impuestos”, señaló.La mayoría de los años, el IRS comienza la temporada de presentación de declaraciones con alrededor de un millón de declaraciones aún por procesar. Este año, es seis veces esa cantidad, según la agencia.:25“Nuestros empleados han trabajado duro y durante muchas horas durante la pandemia para ayudar a los contribuyentes y modificar con éxito nuestros sistemas, a pesar de carecer de la financiación que necesitamos para servir adecuadamente al pueblo estadounidense”, dijo el Comisionado del IRS Chuck Rettig.Este año, la agencia ha dejado de enviar lo que se conoce como avisos CP80 a los contribuyentes “que han hecho un pago y parecen no haber presentado su declaración”, dijo el portavoz Eric L. Smith.“Debido a los retrasos en el procesamiento de las declaraciones de impuestos de 2019 y 2020, se ha suspendido la emisión de avisos CP80 y CP080 (declaración de impuestos no presentada — crédito a cuenta)”, dijo el IRS.“Si recibe un aviso para su declaración de 2019 y presentó hace más de seis meses, vuelva a presentar la declaración. Si recibe un aviso para su declaración de 2020 NO vuelva a presentarla”, advirtió la agencia.Muchos centros presenciales del IRS en los que se procesan los formularios en papel se vieron obligados a cerrar debido al COVID-19. Y el coronavirus, unido a los recortes presupuestarios, provocó una reducción del 25% de la plantilla.Mientras tanto, la carga de trabajo del IRS aumentó drásticamente cuando el Gobierno federal puso en marcha programas diseñados para ayudar al país a superar la pandemia, como la ampliación de los créditos fiscales por hijos y los pagos de estímulo.La fecha límite de presentación de impuestos para los ingresos obtenidos en 2021 es el 18 de abril. No hay planes para ampliar ese plazo este año, ha dicho la agencia.