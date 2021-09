El IRS comenzará a enviar esta semana la tercera ronda de pagos

De hasta $300 del crédito tributario por hijo

El gobierno federal anunció el mes pasado que había dispuesto un nuevo sitio de Internet destinado a ayudar a más estadounidenses a solicitar y recibir el crédito tributario por hijo.La tercera ronda de pagos de crédito tributario por hijo, destinados a millones de familias estadounidenses, comenzará a enviarse este miércoles.El pago de septiembre se distribuirá a partir del 15 de este mes, de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés).El gobierno federal anunció el mes pasado que había dispuesto un nuevo sitio de Internet destinado a ayudar a más estadounidenses a solicitar y recibir el crédito tributario por hijo.El crédito tributario por hijo es un pago mensual de hasta 300 dólares por niño que forma parte del paquete de ayuda para combatir la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.El sitio web GetCTC.org, que aquí está disponible en español, fue desarrollado por Code for America en colaboración con la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Se trata de un formulario en línea al que también se puede acceder a través de teléfonos móviles, destinado especialmente a personas que no estaban obligadas legalmente a declarar impuestos para solicitar el crédito fiscal porque no ganaban suficiente dinero.El paquete económico de ayuda por la pandemia de covid-19 de 1.9 mil millones de dólares, promovido por el presidente Joe Biden, incluyó una expansión del crédito tributario por hijo a familias sin obligaciones tributarias.La ampliación del crédito tributario por hijo expirará en un año, aunque Biden ha propuesto extenderlo hasta 2025 e incluso ha valorado en hacerlo permanente.