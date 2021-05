El IRS depositó más cheques de estímulo

Así fue este nuevo tramo de pagos

El Servicio de Rentas Internas envió otros 1.1 millones de pagos de impacto económico. Estos cheques de estímulo de $1,400 están siendo distribuidos semanalmente, incluyendo los llamados pagos 'compensatorios' o 'plus-up' para quienes habían recibido montos menores a los que le eran elegibles.Así fue este Otros 1.1 millones de cheques de estímulo de $1,400 comenzaron a ser enviados por el Servicio de Rentas Internas (IRS), los cuales deben haber sido depositados en las cuentas bancarias este miércoles 5 de mayo para las personas elegibles que solicitaron este tipo de envío.Este nuevo tramo, el octavo dentro del desembolso de este tercer cheque de estímulo aprobado en el más reciente paquete de ayudas —el Plan de Rescate Estadounidense de $1.9 billones (trillions en inglés)—, incluye 570,000 cheques "compensatorios" o plus-up para las personas a las que el IRS había enviado anteriormente un cheque por un monto menor al que eran elegibles.Ello se produjo, por ejemplo, si la persona presentó recientemente una declaración de impuestos con sus ingresos del 2020 y el IRS se percató de que le correspondía una cantidad mayor porque sufrió un golpe financiero por la pandemia del coronavirus."Este octavo tramo de pagos comenzó a ser procesado el viernes 30 de abril con una fecha de pago oficial del 5 de mayo", dijo el IRS en un comunicado sobre los más recientes cheques. En este tramo fueron enviados cheques de estímulo por unos $2,000 millones.¿Quién recibirá los cheques en este tramo?Estas son las personas que los deben haber recibido o están por recibirlos si fueron enviados de forma física por correo:Casi 585,000 cheques de estímulo para "los individuos para los cuales el IRS no tenía previamente información sobre el 'pago de impacto económico' pero recientemente presentaron su declaración de impuestos".Otros 570,000 cheques "compensatorios" o plus-up, es decir, para "las personas que previamente este año recibieron sus pagos en base a las declaraciones de impuestos del 2019, pero son elegibles a un pago nuevo por un monto mayor de acuerdo con su recientemente procesada declaración del 2020".Es importante saber que no se trata de otro cheque por $1,400, sino que es un pago para compensar lo que la persona no recibió a pesar de ser elegible al tomar en consideración su declaración de impuestos del 2020.Por ejemplo, una persona cuyos ingresos bajaron significativamente el año pasado y era elegible a los $1,400 en su totalidad, pero el IRS había restado una porción tomando en cuenta ingresos más altos previos a la pandemia.De los 1.1 millones de cheques de estímulo enviados en este tramo, 600,000 fueron depositados en cuentas bancarias. El resto en su mayoría fue enviado por correo.Como en ocasiones previas, el IRS dijo que seguirá enviando estos cheques de estímulo semanalmente. "Los pagos serán enviados a los individuos elegibles para los que el IRS no tenía información pero que recientemente presentaron su declaración, así como para las personas que califican para los pagos 'plus-up'", explicó.