El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, abre la puerta al diálogo con Biden

Sin descartar la "confrontación"

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llamó a su país a prepararse "tanto para el diálogo como para la confrontación" con Estados Unidos, en su primera alusión directa a posibles negociaciones con Washington desde la llegada de Joe Biden al poder.Kim pidió "prepararse plenamente" para la confrontación con el fin de "proteger la dignidad y los intereses" del país para "garantizar un entorno pacífico y seguro", según la agencia de noticias del país, KCNA.La Administración de Biden ha trabajado para formular un nuevo enfoque sobre el programa nuclear de Corea del Norte que describe como "calibrado y práctico." Funcionarios estadounidenses han sugerido que Biden busca un punto intermedio entre las reuniones directas de Trump con Kim y la "paciencia estratégica" del expresidente Barack Obama para frenar el programa nuclear de Kim.A principios de esta semana, los líderes del Grupo de los Siete países más ricos (G-7) emitieron una declaración en la que pedían la desnuclearización completa de la península de Corea y "el abandono verificable e irreversible" de los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte. También pidieron a Corea del Norte que se comprometa y reanude el diálogo.Sung Kim, el más alto funcionario estadounidense en Corea del Norte, visitará Seúl el sábado para celebrar una reunión trilateral con funcionarios surcoreanos y japoneses. Su viaje subraya la importancia de la cooperación entre los tres países para trabajar en la desnuclearización completa de la península coreana, según el Departamento de Estado.Kim ha amenazado recientemente con ampliar su arsenal nuclear y construir armas de alta tecnología dirigidas al territorio continental de Estados Unidos si Washington se niega a abandonar su política hostil hacia Corea del Norte.En marzo, el Ejército de Kim realizó sus primeras pruebas de misiles balísticos de corto alcance en un año. Pero Corea del Norte sigue manteniendo una moratoria sobre las pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, lo que indica que Kim todavía quiere mantener vivas las perspectivas de la diplomacia.Kwak Gil Sup, director del One Korea Center, un sitio web especializado en asuntos de Corea del Norte, escribió en Facebook que la declaración de Kim sugiere que está adoptando un enfoque de dos vías: reforzar la capacidad militar y prepararse para las conversaciones. Pero dijo que es más probable que Kim se centre en reforzar su fuerza militar y en repetir su demanda de que Estados Unidos retire su política hostil, en lugar de volver apresuradamente a las conversaciones.Kim dijo la semana pasada que el Ejército norcoreano debe permanecer en alerta máxima para defender la seguridad nacional.El analista Cheong Seong-Chang, del Instituto privado Sejong de Corea del Sur, dijo que es probable que Corea del Norte vuelva a las conversaciones, pero que no aceptará un llamamiento a la desnuclearización inmediata y completa.El especialista afirmó que Corea del Norte podría acceder a una propuesta de congelación de su programa atómico y de reducción parcial de su arsenal nuclear en fases si la Administración Biden relaja las sanciones y suspende sus ejercicios militares regulares con Corea del Sur.Cha Duck Chul, portavoz adjunto del Ministerio de Unificación de Corea del Sur, aseguró que está siguiendo de cerca la reunión política que está celebrando el Norte y que quiere volver a insistir en que la mejor manera de lograr la paz en la península coreana es el diálogo.En la reunión del Comité Central del Partido de los Trabajadores, que ostenta poder, Kim advirtió esta semana de la posible escasez de alimentos, e instó a los funcionarios a encontrar formas de impulsar la producción agrícola porque la situación alimentaria del país "se está poniendo tensa".También instó al país a prepararse para la ampliación de las restricciones por el COVID-19, y sugirió que Corea del Norte ampliará el cierre de sus fronteras y otras medidas a pesar de las dificultades a las que se enfrenta en su economía.