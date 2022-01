El millonario saqueo a trenes en Los Ángeles que no han podido frenar

La empresa de transporte ferroviario Union Pacific registró desde diciembre de 2020 un aumento de más del 160% en el robo a trenes que pasan por ese condado.Los ladrones esperan que los trenes se detengan a cargar en una estación cercana al centro de Los Ángeles, California, para abrir los contenedores y robar artículos de valor: electrónicos, ropa, muebles. Son productos elaborados en Asia que llegan al complejo portuario San Pedro-Long BeachEsta actividad ilegal se incrementó en los últimos meses, a la par de la crisis en la cadena de suministro que impera en Estados Unidos.El saqueo, que ocurre incluso a plena luz del día, representa una pérdida de 5 millones de dólares en los últimos doce meses, señaló Union Pacific.El impacto económico es tan grande que la compañía está considerando cambiar su ruta para evitar que sus trenes pasen por el condado de Los Ángeles, una región donde hay 275 millas de vías ferroviarias, nueve instalaciones y 1,600 empleados.A la par de los robos de artículos adquiridos en Amazon, Walmart y otros minoristas, algunos empleados de Union Pacific han sido víctimas de agresiones físicas y robos a mano armada mientras realizan sus funciones moviendo los trenes.Esta actividad delictiva alcanzó un zenit en los últimos tres meses de la temporada alta en preparación para la Navidad, cuando agentes de la Policía de Los Ángeles, la oficina de alguaciles de ese condado (LASD) y la Patrulla de Carreteras de California (CHP) efectuaron más de 100 arrestos.Al tiempo que los guardias de Union Pacific realizaron “decenas de detenciones” en un período en que más de 90 contenedores estuvieron “comprometidos” cada día”, afirma la empresa.Los saqueadores siguen haciendo de las suyas a pesar de que la compañía incrementó la cantidad de guardias, solicitó más patrullajes de las agencias del orden, vigila desde el aire con drones, instaló vallas especializadas y colocó hasta sensores que detectan intrusos cerca de los contenedores.Entonces, ¿por qué siguen saqueando los trenes? En una carta enviada a la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, Adrián Guerrero, director general de Asuntos Públicos de Union Pacific, asegura que, a pesar de los arrestos realizados recientemente, menos de la mitad de los sospechosos son procesados por un delito menor (allanamiento) y algunos son liberados en menos de 24 horas sin pagar fianza.“Sin ninguna disuasión o consecuencia judicial, no sorprende que durante el último año Union Pacific haya sido testigo del aumento significativo en el robo de trenes”, menciona la carta con fecha del 20 de diciembre de 2021.Los guardias de las vías suelen atrapar a los mismos sospechosos una y otra vez, afirma. “De hecho, los delincuentes se jactan ante nuestros oficiales de que los cargos se reducirán a simple allanamiento, lo que no tiene consecuencias graves”, agrega la misiva.“UP (Union Pacific) ahora está contemplando cambios serios en nuestros planes operativos para evitar el condado de Los Ángeles. No tomamos este esfuerzo a la ligera, particularmente durante la crisis de la cadena de suministro, ya que este cambio drástico en nuestras operaciones creará impactos y tensiones significativos en los sistemas de la cadena de suministro local, estatal y nacional”, advierte.La carta le pide a la Fiscalía angelina, en particular, que busque castigos más severos para los rateros. “Necesitamos que nuestro sistema de justicia apoye nuestros esfuerzos de asociación con la policía local, responsabilizar a estos delincuentes y, lo que es más importante, ayudar a proteger a nuestros empleados y la red ferroviaria local y nacional crítica”.Por su parte, la Fiscalía de distrito se comprometió “a trabajar con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad colectiva en la infraestructura en expansión del condado de Los Ángeles”.Señaló, además, que “toma en serio las preocupaciones de Union Pacific y espera discutir más este tema en las próximas semanas”.La empresa también se acercó a la oficina del gobernador de California Gavin Newsom, líderes electos y agencias de gobierno para impulsar otras medidas que frenen esta actividad delictiva.