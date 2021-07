El multimillonario Jeff Bezos está listo para hacer historia

Con su primer vuelo tripulado al espacio

Bezos, su hermano, una expiloto de 82 años y un joven de 18, despegarán este martes a las 9:00 am (hora de la Costa Este) desde el desierto del oeste de Texas. Su compañía Blue Origin retransmitirá el evento en directo a través de su página a partir de las 7:30 am (hora de la Costa Este).Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, está a punto de hacer historia al participar en su primer vuelo tripulado al espacio sin un piloto este martes.El también fundador de Amazon pretende viajar al borde del espacio en el cohete New Shepard y una cápsula diseñados por su empresa Blue Origin. "No puedo esperar a ver cómo va a ser. La gente que va al espacio dice que vuelve cambiada", dijo emocionado el multimillonario de 57 años en entrevista.Cómo y dónde verloBezos y los otros tres tripulantes despegarán este martes a las 9:00 am (hora de la Costa Este, 8:00 am hora local) desde el desierto del oeste de Texas, al sureste de El Paso.Blue Origin retransmitirá el evento en directo a través de su página web a partir de las 7:30 am (hora de la Costa Este). También se podrá seguir en Noticias Telemundo.La tripulaciónEn este vuelo de aproximadamente 10 minutos viajarán los tripulantes de mayor edad y el más joven, sin pilotos ni ingenieros a bordo.Una es Wally Funk, de 82 años, una expiloto de pruebas y una de las primeras mujeres en participar de la misión espacial Mercury 13 en la década de los años 60, cuyo objetivo era demostrar que las mujeres podían cumplir con los estándares de la NASA para formar parte del grupo de astronautas.El otro es el estudiante de física holandés Oliver Daemen, de tan solo 18 años, fascinado por el espacio desde los 4, quien ganó su asiento en una subasta. El equipo de cuatro personas incluye a Mark Bezos, hermano de Jeff y al que considera su gran amigo.Cómo será el vueloLa cápsula no entrará en órbita alrededor de la Tierra, sino que alcanzará el borde del espacio, a una altitud de alrededor de 65 millas (105 km), donde los tripulantes experimentarán falta de gravedad entre tres y cuatro minutos, antes de volver a la Tierra con ayuda de paracaídas. La cápsula de Blue Origin está totalmente automatizada, por lo que no se necesita personal capacitado en el breve salto espacial.El intento de Bezos por llegar al espacio se produce después del viaje del multimillonario Richard Branson el 11 de julio a bordo de un vehículo desarrollado por su compañía privada, Virgin Galactic. Pero a diferencia del avión espacial Unity de Virgin Galactic, el cohete y la cápsula New Shepard vuelan de forma autónoma, sin pilotos a bordo.La cápsula de la nave Blue Origin también está diseñada para alcanzar una altitud mayor que el vehículo de Virgin Galactic. El borde del espacio a menudo está definido por la llamada línea de Kármán (límite entre atmósfera y espacio exterior), a una altitud estimada de 62 millas (100 km) sobre el nivel del mar.Mientras que la cápsula New Shepard volará por encima de esta línea, la nave de Virgin Galactic logró solo una altitud de alrededor de 53 millas (85 km).El futuro del turismo espacialEl lanzamiento significa un paso importante para Blue Origin, que apuesta por el futuro de los costosos viajes al espacio. La compañía aeroespacial espera iniciar una serie de vuelos operativos con tripulantes de pago en un futuro cercano, y aunque no ha anunciado el precio de los boletos individuales, se espera que rodeen los varios cientos de miles de dólares.Además de las excursiones suborbitales de Virgin Galactic y Blue Origin, la compañía de Elon Musk, SpaceX, también quiere efectuar vuelos de turismo orbital, con la primera misión al espacio con una tripulación totalmente civil programada para este año.