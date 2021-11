El nuevo borrador del acuerdo en el último día de la COP26

Incluye una referencia sin precedentes a los combustibles fósiles

Una nueva versión del borrador del acuerdo COP26 se publicó temprano el viernes y mantiene una referencia a los combustibles fósiles, a pesar de una feroz campaña de los principales productores de carbón, petróleo y gas para eliminarla.Pero el contenido de este borrador es más débil que el anterior, utilizando un lenguaje diluido, y algunos términos pueden estar abiertos a interpretación.El borrador llega el último día de la conferencia climática de casi dos semanas, pero no es definitivo; aún necesitará que las 197 partes presentes estén de acuerdo con él, y es totalmente posible diluirlo.Sin embargo, si se hace alguna mención a los combustibles fósiles, aumenta la presión sobre los principales productores de carbón, petróleo y gas como Arabia Saudita, China, Rusia y Australia, que estaban tratando de debilitar o eliminar el artículo sobre los combustibles fósiles, según dos fuentes familiarizadas con las charlas.Ahora está aumentando la presión sobre los productores de combustibles fósiles para que mantengan el lenguaje.El nuevo texto pide la aceleración de "la eliminación progresiva de la energía del carbón y de los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles".La palabra agregada "sin cesar" significa esencialmente que los países podrían continuar usando carbón si son capaces de capturar grandes cantidades del dióxido de carbono que emiten. El concepto es controvertido ya que la tecnología para capturar completamente los gases de efecto invernadero aún está en desarrollo. Y también se agregó "ineficiente", dejando esa parte del acuerdo bastante abierta a la interpretación.No obstante, si se mantiene alguna línea sobre combustibles fósiles, sería el primer acuerdo climático de la Conferencia de las Partes en hacer alguna mención al papel del carbón, el petróleo y el gas, los principales contribuyentes a la crisis climática provocada por el hombre."Siempre es una pequeña compensación. El hecho de que tengamos la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y la eliminación gradual del carbón en el texto es realmente nuevo e importante", dijo Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía del World Resources Institute, en una sesión informativa."El hecho de que hayan agregado 'sin cesar' frente al carbón e 'ineficiente' frente a los subsidios a los combustibles fósiles, en comparación con el texto de hace un par de días, definitivamente está volviendo a un lenguaje negociado más cómodo en otros foros. Por lo tanto, esperaría que algunos países como Arabia Saudita hubieran estado presionando para agregar lo ineficiente frente a los subsidios a los combustibles fósiles”.Si bien es un progreso a nivel político, el acuerdo es mucho más débil de lo que los científicos dicen que es necesario para que el mundo contenga el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El informe de ciencia climática más reciente de la ONU mostró que el mundo necesita reducir casi a la mitad las emisiones durante esta década para mantener ese límite al alcance.El lenguaje del nuevo borrador del acuerdo es más suave en comparación con la primera iteración en varias secciones. Por lo general, eso se espera en las negociaciones climáticas, y el acuerdo final podría ser aún más débil.Si bien el primer borrador del acuerdo "instaba" a los países a volver con objetivos más estrictos de reducción de emisiones para fines del próximo año, el nuevo simplemente "les pide" que lo hagan.Y aunque el primer borrador "señaló con grave preocupación" que el dinero proporcionado a los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática era insuficiente, el último borrador omite la palabra "grave". La cuestión de quién debería pagar los impactos de la crisis se ha convertido en el principal escollo de las conversaciones.Los llamados a los países más ricos del mundo para que proporcionen más dinero se han fortalecido un poco en el segundo borrador, sin embargo, estableciendo plazos más específicos e instando a los países desarrollados a al menos duplicar la cantidad de dinero que transfieren al mundo en desarrollo para ayudarlo a adaptarse a las crisis para el 2025.El dinero para la adaptación se había convertido en el principal escollo que paralizaba las conversaciones.El borrador del acuerdo del viernes, publicado por la presidencia de la COP26, también conserva el lenguaje que dice que el mundo debería apuntar a limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.El documento "reconoce que los impactos del cambio climático serán mucho menores con un aumento de temperatura de 1,5 ° C en comparación con 2 ° C y resuelve continuar los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1,5 ° C".Para hacer eso, se requieren "reducciones rápidas, profundas y sostenidas en las emisiones globales de gases de efecto invernadero", dice el documento. Ese lenguaje está en línea con la ciencia más reciente, que muestra que el mundo debe limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales para evitar que la crisis climática empeore y se acerque a un escenario catastrófico.Un análisis clave publicado el martes dijo que el mundo está en camino de 2,4 grados de calentamiento. Eso significaría que los riesgos de sequías extremas, incendios forestales, inundaciones, aumento catastrófico del nivel del mar y escasez de alimentos aumentarían drásticamente, dicen los científicos.