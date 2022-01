El Papa Francisco exhortó para que los perros y los gatos no ocupen el lugar de los hijos

Critica el “egoísmo” de parejas que optan por mascotas en lugar de tener hijos, pues quita humanidad, mientras la civilización se hace más vieja.

El papa Francisco elogió la paternidad y la adopción durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano y criticó el hecho de que muchas parejas decidan no tener hijos o solamente tener uno, pues en su lugar, prefieren tener perros y gatos.Basado en el pasaje religioso, el pontífice elogió la decisión de José de criar a Jesús cuando abordó el tema de la adopción y de los niños huérfanos en la actualidad. Luego se centró en las parejas que optan por los animales en lugar de los niños.Final del formulario“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad “, subrayó.Por ello, el papa criticó el llamado “invierno demográfico” o disminución de extrema de la población que se registra en numerosos países occidentales e instó a tener hijos o a adoptarlos.Finalmente, se refirió a la adopción, cuyo “vínculo no es secundario” sino que “este tipo de elección está entre las formas más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres”.“No hay que tener miedo de elegir la vía de la adopción, de asumir el “riesgo’ de la acogida. Deseo que las instituciones estén siempre listas para ayudar en este sentido, vigilando con seriedad, pero también simplificando el procedimiento necesario para que se pueda cumplir el sueño de tantos pequeños que necesitan una familia, y de tantos esposos que desean compartir ese amor”, concluyó.