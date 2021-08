El Pentágono exigirá la vacunación obligatoria contra el covid-19

A militares a mediados de septiembre

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, está tomando acciones para vacunar a todos los miembros en servicio activo del Ejército estadounidense contra el virus covid-19, dijo en un memorando publicado."Quiero que sepa que buscaré la aprobación del presidente para que las vacunas sean obligatorias a más tardar a mediados de septiembre, o inmediatamente después de la licencia de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), lo que ocurra primero", dice el memo. "A modo de expectativa, los informes públicos sugieren que la vacuna Pfizer-BioNTech podría obtener la licencia completa de la FDA a principios del próximo mes".El jefe del Estado Mayor Conjunto Gen. Mark Milley también comunicará un mensaje relacionado a las tropas.El memorando de Austin señala que el presidente Joe Biden le pidió que "considerara cómo y cuándo podríamos agregar las vacunas contra la enfermedad del coronavirus 2019 (covid-19) a la lista de las requeridas para todos los miembros del servicio".Pero los detalles sobre el plan para implementar el mandato siguen sin estar claros.Un proceso complicadoAustin y Milley informaron el viernes a Biden sobre las opciones para exigir vacunas covid-19 dentro del Departamento de Defensa.Si bien estaba claro que este era el camino que quería seguir Biden, el proceso es complicado, dado que el presidente debe firmar una exención para ordenarla dentro del ejército si la vacuna no tiene la aprobación total de la FDA, según un alto funcionario de la administración.El memorando del Pentágono dice que se requerirán vacunas a partir de mediados de septiembre. Si ninguna vacuna Covid-19 tiene la aprobación completa para entonces, Biden firmará la exención que dice que los miembros del ejército no tienen derecho a rechazar la vacuna contra el coronavirus.Se espera que Austin busque autorización para hacer que las vacunas covid-19 sean obligatorias para todas las tropas en servicio activo siguiendo la directiva de Biden de que los militares examinen cómo y cuándo podrían hacer que eso suceda.La "inclinación de Austin es hacer que la vacuna covid-19 sea obligatoria" para las tropas en servicio activo, dijo un funcionario de defensa en ese momento.Autorización para que sea obligatoria la vacuna covid-19Biden anunció el 29 de julio que le estaba pidiendo al Departamento de Defensa que "investigue cómo y cuándo" agregará la vacuna covid-19 a la lista de vacunas militares obligatorias. Biden dijo específicamente que sabía que Austin está "abierto a ello".Desde entonces, el Estado Mayor Conjunto se ha reunido para discutir cómo podría funcionar un plan de vacunación obligatoria. Austin también ha estado consultando con las autoridades médicas militares, dijo el funcionario de defensa. La opinión actual de Austin es "buscar autorización para hacerlo obligatorio".El Pentágono indicó anteriormente que era probable que esperara la aprobación de la FDA antes de hacer obligatoria la inoculación contra el covid-19. Pero el impulso de Biden por mayores niveles de vacunación creó presión para actuar más rápidamente y probablemente lleve al Pentágono a solicitar una exención presidencial.Un memorando del Departamento de Justicia con fecha del 6 de julio decía que "debido a que el Departamento de Defensa nos ha informado que, comprensiblemente, no quiere transmitir información inexacta o confusa a los miembros del servicio, es decir, decirles que tienen la 'opción' de rechazar la vacuna covid-19. Si efectivamente carecen de esa opción debido a una orden militar, Defensa debería buscar una exención presidencial antes de imponer un requisito de vacunación".