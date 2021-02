El Perseverance de la NASA llega a Marte:

cómo ver el aterrizaje en vivo y por primera vez en español

'Juntos perseveramos': por primera vez la NASA transmitirá en español un aterrizaje en otro planeta. Acompáñanos este jueves a partir de las 2:30 pm ET en Univisión Noticias en un momento histórico para ver al rover Perseverance llegar a Marte para explorar y buscar información sobre vida microbiana pasada.La agencia espacial NASA hará su primera retransmisión en español de un aterrizaje planetario este jueves 18 de febrero mostrando la llegada de la Misión a Marte del Perseverance Se trata de un momento histórico: la agencia espacial transmitirá 'Juntos perseveramos', un programa que podrás compartir con nosotros, por las plataformas de Univisión Noticias.La NASA informa que esta será una "vista detallada de la misión a Marte" en la que participarán los profesionales hispanos de la agencia espacial. Se empezará a emitir antes del aterrizaje del Perseverance en el Planeta Rojo, el cual tendrá lugar aproximadamente a las 3:55 pm ET.¿Dónde ver la llegada de la Misión a Marte?Podrás seguir la histórica cobertura en vivo y completamente en español en todas las plataformas de Univisión NoticiasEsta ilustración muestra la nave espacial Mars 2020 de la NASA que lleva el rover Perseverance mientras se acerca a Marte. Cientos de eventos críticos deben ejecutarse perfecta y exactamente a tiempo para que el rover aterrice de manera segura en Marte el 18 de febrero de 2021.¿A qué hora?El programa con especialistas de la NASA empieza a las 2:30 pm ET.Poco antes de las 3:30 pm ET la transmisión estará en vivo con el descenso.A las 3:38 pm ET se separa el aparato en dos y 10 minutos después se espera que entre a la atmósfera marciana.A las 3:55 pm ET se espera que sea el aterrizaje (o amartizaje). Minutos después esperaremos la primera imagen.Histórico, y en españolEl rover Perseverance fue lanzado el 30 de julio de 2020 y llegará a Marte para buscar señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana más allá de la Luna.Se trata del quinto rover de la NASA en Marte y, si tiene éxito, será el noveno aterrizaje de la agencia en el Planeta Rojo.Perseverance también transporta un experimento tecnológico, el Helicóptero Ingenuity Mars, que intentará llevar a cabo el primer vuelo controlado y con motor en otro planeta."Estoy muy orgullosa de los esfuerzos de la NASA para compartir mejor la emoción del aterrizaje del rover Perseverance con los casi 500 millones de hispanohablantes en el mundo. 'Juntos perseveramos' es el primer programa en español de la NASA para un histórico aterrizaje en otro planeta y mostrará la diversidad del equipo de la NASA", dijo Bhayva Lal, jefa interina de personal de la NASA.El programa será presentado por la ingeniera de Perseverance Diana Trujillo. Habrá entrevistas con científicos, ingenieros y astronautas hispanos de la NASA. Estudiantes y prominentes figuras hispanas del mundo del entretenimiento, el periodismo y la política también enviarán mensajes. Trujillo ofrecerá traducción en vivo de inglés a español y comentarios durante la fase de entrada, descenso y aterrizaje de Perseverance en Marte.