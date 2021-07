El pitcher mexicano Luis Cessa es nuevo jugador de Cincinnati Reds

The Big Red Machine anunció que un jugador suyo, cuyo nombre no ha sido revelado, pasará a New York Yankees en intercambio por el tricolor y el estadounidense Justin Wilson.Cincinnati Reds anunció que adquirió al mexicano Luis Cessa y al estadounidense Justin Wilson, quienes llegan procedentes de New York Yankees a cambio de un jugador, cuyo nombre no ha sido dado a conocer."Los #Reds adquirieron al pitcher diestro Luis Cessa y al pitcher zurdo Justin Wilson de los Yankees a cambio de un jugador que será nombrado más tarde. Bienvenidos, @LuisCessaMx y Justin!", se puede leer en un tuit que posteó Cicinnati en su cuenta oficial de Twitter.Asimismo, The Big Red Machine informó que los lanzadores diestros Ashton Goudeau y Edgar García han sido designados para asignación.Cessa tenía marca de 3-1 con promedio de carreras limpias de 2.82 en 29 participaciones. Wilson dejó récord de 1-1 con efectividad de 7.50 en 21 apariciones en 18 innings de labor por los Yankees esta temporada.