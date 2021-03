El presidente Biden a la nación: el 4 de Julio puede ser el día que controlemos la pandemia

Biden dijo que si seguimos estos pasos, el próximo 4 de Julio no solo marcará el Día de la Independencia, será también el día en que podamos regresar a cierta normalidadEl presidente Biden pronunció su primer discurso en horario estelar desde la Casa Blanca el jueves para conmemorar el aniversario de la pandemia de coronavirus.El presidente Biden se dirigió a la nación en el primer aniversario de la pandemia de Covid-19 y dijo cómo a través de “la pérdida vimos cuánto se podía ganar en aprecio, respeto y gratitud, encontrar luz en la oscuridad es algo muy estadounidense que hacemos.”Biden habló sobre los próximos pasos para abordar la pandemia que ha castigado a la nación.Biden dijo que el primer paso es que el gobierno federal dirá a todos los estados, tribus y territorios que deben hacer que todos los adultos sean elegibles para la vacuna a partir de principios de mayoun paso que, según él, podría permitir pequeñas reuniones para festejar el Día de la Independencia el 4 de julio.El gobierno federal lanzará herramientas en mayo para ayudar a las personas a encontrar lugares para vacunarse.Biden se refirió al feriado del 4 de julio como una fecha en la cual todos los estadounidenses podrían reunirse en pequeños grupos con familiares y amigos, aunque advirtió que lograrlo requerirá una vigilancia continua sobre el uso de máscaras, el distanciamiento social y la vacunación.El presidente marcó la fecha del 4 de Julio como una fecha para poder celebrar el Día de la Independencia y el día en que finalmente se logre tomar control sobre la pandemia de coronavirus.Biden dijo que en las próximas semanas, se dará a conocer una guía sobre cómo comportarse cuando todos estén vacunados. Y que su administración se ha comprometido a superar su objetivo de vacunación en 40 días.El presidente Biden también condenó esta noche a quienes han utilizado la pandemia como excusa para el odio racial, para dividir al país, en un momento en que se necesita curación.“Con demasiada frecuencia, nos hemos vuelto unos contra otros, una máscara que es lo más fácil de hacer para salvar vidas”, dijo, hablando en su primer discurso en horario estelar. “A veces nos divide, estados enfrentados entre sí. En lugar de trabajar entre sí”.Biden elogió el extraordinario coraje de los estadounidenses, y se refirió al Plan de Rescate Estadounidense que él firmó hoy y cómo ayudará a todos a recuperarse de la devastación económica causada por la pandemia, y ayudará a que las escuelas puedan regresar a la normalidad.“Cuando asumí el cargo, recordarán que me puse una meta, y muchos de ustedes dijeron que estaba muy por encima”, dijo. “Dije que tenía la intención de tener 100 millones de vacunas en los brazos de las personas en mis primeros 100 días en el cargo”.“Esta noche, puedo decir que no solo vamos a alcanzar ese objetivo, vamos a ser superados”, continuó Biden. “De hecho, estamos en camino de alcanzar la meta de 100 millones vacunados en mi sexagésimo día en el cargo”.“Ningún otro país del mundo ha hecho esto”, agregó. “Ninguno.”El presidente Biden dijo que a los estadounidenses no se les debe nada más que la verdad sobre cuándo la vida volverá a la normalidad.“Y para todos ustedes preguntando cuándo las cosas volverán a la normalidad, aquí está la verdad. La única forma de recuperar nuestras vidas, de hacer que nuestra economía vuelva a encarrilarse, es derrotar al virus”.El presidente Biden pidió a todos los estadounidenses que “se vacunen” contra el coronavirus cuando sea su turno.El presidente Biden concluyó su primer discurso en horario estelar esta noche diciendo que reza para que la nación se una.“Mi ferviente oración por nuestro país, es que después de todo lo que hemos pasado, nos uniremos, como un pueblo, una nación, un Estados Unidos”, dijo. “Creo que podemos y lo haremos”.“Saldremos más fuertes, con una fe renovada en nosotros mismos, un compromiso renovado unos con otros, con nuestras comunidades y con nuestro país”, continuó Biden.